Tabus desafiam o Cruzeiro na retomada do Brasileirão

O Cruzeiro terá o desafio de quebrar dois tabus na retomada do Campeonato Brasileiro, a partir de domingo (13), contra o Grêmio, às 20h30, no Mineirão, pela 13ª rodada. A Raposa enfrenta jejum de vitórias tanto diante do Tricolor gaúcho quanto do Fluminense, adversário da 14ª rodada, marcada para dia 17, no Maracanã.

O desempenho nas primeiras 12 rodadas, no entanto, é motivo de confiança para o torcedor do Cruzeiro. Em três ocasiões, o time do técnico Leonardo Jardim interrompeu uma série negativa. A vitória contra Palmeiras, Flamengo e Sport serviu para quebrar jejuns da Raposa nesses confrontos diretos.

O Cruzeiro não vence o Grêmio no Mineirão desde 2017, quando um time misto derrotou os reservas do Tricolor gaúcho por 2 a 0, pela Primeira Liga, em 30 de agosto. Depois, foram apenas três duelos no Gigante da Pampulha, com duas derrotas celestes e um empate.

Desde então, a Raposa derrotou o time gaúcho quatro vezes, duas na Arena Independência, uma na Arena do Grêmio e a última, no ano passado, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS).

O tabu diante do Fluminense é mais longo: desde 2008, o Cruzeiro não derrota o Tricolor carioca no Maracanã. São 11 partidas, com oito derrotas celestes (quatro delas nos últimos confrontos) e três empates, pelo Brasileiro e pela Copa do Brasil. A última vitória da Raposa contra o Flu no estádio foi em 26 de julho de 2008, por 3 a 1, pelo Brasileirão.

Nesses últimos 17 anos, o Cruzeiro venceu o Fluminense nove vezes: sete no Mineirão, uma no Engenhão e outra no Parque do Sabiá, em Uberlândia.

Tabus quebrados pelo Cruzeiro nas primeiras rodadas do Brasileirão

Cruzeiro não vencia o Palmeiras havia sete anos (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

A vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, no Mineirão, em 4 de maio, interrompeu sequência negativa de 10 anos. Desde 3 de junho de 2015, o Cruzeiro não derrotava o Rubro-Negro carioca no Gigante da Pampulha: eram sete confrontos, com dois empates e cinco derrotas celestes. Também no mesmo período, a Raposa não vencia o duelo pelo Campeonato Brasileiro: em 13 jogos, eram dois empates e 11 vitórias rubro-negras.

O tabu contra o Palmeiras, quebrado com a vitória por 2 a 1, em 1º de junho, no Mineirão, durava desde 2018. Já eram oito jogos sem derrotar o Verdão, em qualquer local, tanto pelo Brasileiro quanto pela Copa do Brasil, com seis derrotas e apenas dois empates. A última vitória da Raposa havia sido em 12 de setembro, por 1 a 0, no Allianz Parque, pela semifinal da Copa do Brasil de 2018, que seria conquistada pelo Cruzeiro.

O Cruzeiro não vencia o Sport na Ilha do Retiro desde 16 de novembro de 2016, quando ganhou por 1 a 0. Depois foram apenas três confrontos, com dois empates e uma derrota, essa pela Série B do Brasileiro de 2022. Em 11 de maio, a equipe do técnico Leonardo Jardim goleou o Leão por 4 a 0.