Os clubes de futebol do Rio de Janeiro aprovaram por unanimidade uma alteração no estatuto da Federação de Futebol do Estado Rio (Ferj) que extingue um dispositivo que previa limitação de mandatos ao presidente. Assim, Rubens Lopes, que preside a entidade desde 2007 e está em seu sexto mandato, poderá concorrer mais quantas vezes desejar.

O estatuto anterior previa limite de até dois mandatos para a presidência da Ferj, como orientava há mais de uma década a Lei Pelé. Publicada no ano passado, a Lei Geral do Esporte manteve essa limitação. Na Ferj, a regra passou a valer quando Rubens Lopes já estava em seu quarto mandato, e pela regra ele não poderia concorrer no próximo pleito, previsto para acontecer em 2026.

Nesta quinta-feira, contudo, os clubes aprovaram a mudança e Rubens Lopes tem caminho aberto para seguir na presidência, caso volte a concorrer na próxima eleição.

Mudança na regra eleitoral da Ferj repete CBF

A mudança no estatuto da Ferj já era esperada, e pode acontecer também em outros estados. Isso porque, no início de novembro, presidentes das 27 federações estaduais aprovaram mudança no estatuto da CBF que ampliou para três o número de mandatos do presidente da entidade. Como contrapartida, a confederação brasileira passou a permitir que cada federação decida as regras sobre reeleição em seus estados.

Rubens Lopes é um dos oito vice-presidentes da CBF e, em caso de vacância da presidência, é o primeiro na linha de sucessão. Na semana passada, após encontro entre dirigentes de federações no Rio, ele fez defesa enfática do mandato de Ednaldo Rodrigues. A reunião, que durou mais de quatro horas, serviu como demonstração pública de união entre Ednaldo e os demais presidentes de federação, em meio ao desejo de Ronaldo Fenômeno em concorrer à presidência da entidade.

— Foi uma reunião muito tranquila, os temas foram importantes, cada um emitiu sua opinião sobre respectivo assunto. O presidente Ednaldo está de parabéns. Houve uma unanimidade de apoio ao presidente. Isso é muito importante, e que todos saibam disso, para que acabe qualquer tipo de especulação — declarou Lopes na ocasião.