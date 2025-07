Com baixas no ataque, Palmeiras pode ter reforço de Bruno Rodrigues para sequência da temporada

O atacante Bruno Rodrigues não entra em campo para disputar uma partida de futebol há 532 dias, mas pode ser um "reforço caseiro" para o Palmeiras nesta sequência de temporada em que o time tem baixas no ataque - com a saída de Estêvão e a nova cirurgia de Paulinho - e briga por três títulos até dezembro.

O atacante está em fase final de recuperação e, por não atuar desde o dia 24 de janeiro de 2024, terá um cuidado maior por parte da comissão técnica e departamento médico do clube para que retorne sem problemas. Com a sequência na transição física, a tendência é que o camisa 11 estejá à disposição de Abel Ferreira nas próximas semanas.

Bruno Rodrigues fez apenas dois jogos com a camisa do Verdão e sofreu com duas graves lesões no ano passado. O atacante, que tem como principal posição o lado esquerdo do campo, tem boa capacidade para ler os espaços vazios, atacando pelas costas da defesa. No Cruzeiro, o jogador buscava bastante a bola no meio-campo para tabelar com os companheiros e pode se encaixar em diferentes esquemas táticos de Abel.

Lesões de Bruno Rodrigues no Palmeiras

Contratado ainda em 2023, Bruno Rodrigues precisou passar por duas cirurgias, após sofrer lesões em ambos os joelhos e não conseguiu engatar sequência no novo clube após de destacar no futebol mineiro. A primeira lesão foi no direito, contra a Inter de Limeira, pelo Paulistão do ano passado. Ele parrou por uma artroscopia e ficou fora de campo por quase três meses.

Em maio, prestes a retornar, rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo durante um jogo-treino do Palmeiras e a cirurgia considerada mais grave fez com que o jogador precisasse de mais tempo de recuperação.

O atacante, hoje com 28 anos, possui contrato válido até dezembro de 2028 com o Alviverde, que possui 80% dos direitos econômicos do atleta.

