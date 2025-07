O Bahia está pronto para enfrentar o Fortaleza, às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Sem surpresas no departamento médico e com o mesmo elenco de antes da parada, o Tricolor aposta na boa fase e no entrosamento para avançar na competição regional.

O duelo de tricolores também marca o retorno de Bahia e Fortaleza aos gramados depois das férias. A vaga nas semifinais será decidida em jogo único, ou seja, quem vencer passa. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

O Bahia tem os desfalques de Erick e Kanu para a partida, que se recuperam de lesão na coxa e na panturrilha, respectivamente. Ambos estão com problemas antes mesmo da parada para o Mundial e já passaram por cirurgia.

Além deles, Rogério Ceni vai ter que quebrar a cabeça para definir o centroavante titular do time, já que Lucho Rodríguez e Willian José disputam a vaga, com Tiago correndo por fora. Outra missão também é escolher entre Ademir e Cauly, dois jogadores que ele costuma revezar nas partidas.

Assim, a provável escalação do Bahia contra o Fortaleza tem: Marcos Felipe; Gilberto (Arias), Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Michel Araújo) e Cauly (Ademir); Erick Pulga e Willian José (Lucho Rodríguez).

Como foi o último treino do Bahia?

Jogadores do Bahia reunidos durante treino (Foto: Kayky durante treino do Bahia (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Depois de um trabalho com a psicóloga do clube, o elenco do Bahia foi dividido em dois grupos para a realização de atividades de bolas paradas ofensiva e defensiva e saída de bola sob pressão em campo reduzido.

Na sequência, Rogério Ceni comandou um trabalho tático, com diversas interrupções para ajustar o time. Por fim, a equipe trabalhou finalização com simulação de jogadas de ataque e cobranças de pênalti.

