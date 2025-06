Ex-Fluminense e Ceará é anunciado por clube do futebol japonês

O atacante Lelê, ex-Fluminense e Ceará, foi anunciado como o novo reforço do Nagoya Grampus, do Japão. O jogador estava no Alvinegro por empréstimo, mas o Tricolor das Laranjeiras solicitou recentemente o seu retorno. O pedido aconteceu por conta da negociação com outra equipe.

Lelê foi contratado pelo Fluminense em 2023, após passagem no Volta Redonda. O atacante disputou 53 jogos pelo clube das Laranjeiras, com oito gols e cinco assistências ao todo. O atacante de 27 anos participou da conquista da Copa Libertadores de 2023, atuando em oito partidas na campanha. Ademais, Lelê integrou o elenco que venceu a Recopa Sul-Americana de 2024.

Lelê com a camisa do Ceará. O atleta estava emprestado pelo Fluminense (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Em nota, o Ceará confirmou que receberá o valor de R$ 1.950.000,00 como uma compensação financeira pela rescisão do vínculo. Inicialmente, o contrato do atacante com a equipe era válido até o fim desta temporada.

Lelê disputou nove jogos com a camisa do Ceará, sem anotar gols ou assistências. No comunicado, a equipe agradeceu pela passagem do jogador e desejou sucesso no restante de sua carreira. Confira abaixo a nota na íntegra:

