Temporada do Ceará tem Lucas Mugni como líder de assistências

Com o Campeonato Brasileiro entrando em pausa por conta do Mundial de Clubes, o elenco do Ceará foi liberado das suas atividades. A retomada dos treinos acontecerá no dia 23 de junho (segunda-feira). Observando as estatísticas da equipe no ano, o melhor assistente até o momento é o meio-campista Lucas Mugni.

O argentino soma oito passes para gol em 26 jogos nesta temporada. Além disso, Mugni já balançou as redes três vezes no ano. As contribuições do meia de 33 anos aconteceram no Estadual e no Campeonato Brasileiro.

Falando no torneio nacional, Mugni está entre os melhores assistentes deste Brasileirão, com quatro passes para gol. O meio-campista aparece empatado, no quesito, com Arrascaeta (Flamengo), Alan Patrick (Internacional) e Arias (Fluminense).

Lucas Mugni na partida entre Ceará e Sport, pelo Brasileirão (Foto: Stephan Eilert/Ceará SC)

O camisa 10 chegou ao Alvinegro em 2024, após assinar um pré-contrato em seus últimos meses pelo Bahia. Na primeira temporada com o Vovô, Mugni anotou três tentos e dez assistências em 46 partidas, sendo o líder em passes para gol. Assim, o jogador está próximo de superar as marcas do ano passado.

O contrato de Lucas Mugni com o Ceará é válido até o fim de 2025. A renovação aconteceu de maneira automática, visto que o meia atingiu as cláusulas previstas em seu contrato. O atleta exerceu importante papel na campanha de acesso à Série A.

