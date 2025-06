Técnico do sub-17 do Ceará enaltece campanha em torneio na França

O time sub-17 do Ceará foi vice-campeão do Festival D'Armor, torneio de base que aconteceu em Plougonvelin, na região da Bretanha, na França. A final aconteceu na última segunda-feira (9), diante do Braga-POR. Tiago Alves, treinador da equipe cearense, falou com exclusividade ao Lance! a respeito da campanha.

O técnico disse que a participação foi positiva por conta dos resultados e também do desempenho. Conforme ele, a vice-colocação em um torneio internacional é um grande feito para a categoria de base dos cearenses.

— Eu tô muito feliz pelos meninos. Jogar com um clima diferente, numa pressão de um campeonato a nível mundial, com seis jogos em três dias, uma competição muito desgastante, onde a gente terminou sem nenhuma lesão. Os meninos sustentaram muito bem fisicamente - relatou.

— Quanto à experiência na Europa, é indiscutível. Tanto profissionalmente, quanto culturalmente também. A gente poder desafiar grandes escolas do futebol mundial, equipes muito bem treinadas, de um nível de competitividade. Tanto tecnicamente quanto fisicamente, são equipes muito fortes - enalteceu.

Sub-17 do Ceará foi vice-campeão do Festival D'Armor, na França (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

A participação, segundo o profissional, serve ainda para que os atletas entendam que possuem a capacidade de atuar no nível do futebol europeu. "Isso foi de grande valia", mencionou.

— Espero que seja a primeira de muitas que a nossa equipe possa estar vivenciando, que o Ceará possa estar oportunizando. Agradeço de todo o meu coração ao presidente, aos diretores, a todo mundo que proporcionou essa viagem, que eu tenho certeza que ficará na memória de todos os atletas, como são, e todo mundo que viajou. Tanto profissionalmente quanto culturalmente. É muito bacana, foi, e sou muito grato - finalizou Tiago.

Campanha do Ceará na competição

A jornada do Alvinegro de Porangabuçu começou com empates em 0 a 0 contra Reims-FRA e Le Havre-FRA. Na sequência, o clube obteve a sua primeira vitória ao superar o Sparta Rotterdam-HOL por 1 a 0. A classificação entre os quatro melhores foi assegurada com triunfo por 1 a 0 sobre o Porto-POR.

Na semifinal, o Ceará enfrentou o Lorient-FRA e venceu por 2 a 1. A decisão aconteceu diante do Braga-POR. Depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, os cearenses perderam para os portugueses nos pênaltis (5 a 4).

Esta foi a primeira participação da base do Ceará em uma competição internacional. Além das equipes já citadas, PSG-FRA e Lyon-FRA também estiveram entre os participantes.