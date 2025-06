COLÚMBIA (EUA) — O Fluminense está próximo de estrear no Super Mundial de Clubes de 2025. O Tricolor joga nesta terça-feira, contra o Borussia Dortmund no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Nessa segunda, Renato Gaúcho conversou com a imprensa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Ao longo da coletiva, Renato prometeu um Fluminense que não vai se esconder do jogo. O treinador prega que independente do adversário, o seu time seguirá atuando da mesma maneira. Apesar disso, Renato ressaltou o cuidado a ser tomado na defesa.

- A gente sempre vai tomar cuidado na parte defensiva. Agora, o que eu posso falar para vocês é que o meu time vai respeitar qualquer tipo de adversário, seja na estreia, seja depois, mas o meu time sempre vai jogar para ganhar. É dessa maneira que eu trabalho com o grupo, não só com o Fluminense, mas com os demais clubes que eu trabalhei, independente da competição, independente do adversário, o meu time joga para ganhar. Agora, nunca, nunca, eu vou preparar a minha equipe somente para se defender.

continua após a publicidade

Renato utilizou o exemplo do Brasileirão, onde o Fluminense se encontra na parte de cima da tabela. O treinador citou que independente do adversário e do local da partida, o Tricolor sempre irá jogar com coragem.

- Com muita coragem, essa coragem, essa confiança sempre que eu passo para o grupo, e aqui no Fluminense não tem sido diferente. Até temos os exemplos no Brasileiro, muita gente achava que não ia avançar, mas estamos na parte de cima da tabela. E isso é justamente por isso, porque a gente trata os adversários seja no Maracanã ou seja fora, sempre com coragem pra jogar. E nesse mundial aqui, sem dúvida, o grupo não vai ser diferente.

continua após a publicidade

Cano de fora

Renato Gaúcho revelou também que Germán Cano está 100% curado, mas não vai iniciar a partida contra o Borussia. O treinador do Fluminense diz que o artilheiro precisa de mais ritmo de jogo, e deve entrar ao decorrer dos 90 minutos.

- O Cano é um jogador que está voltando de lesão, está 100% curado, mas o que falta é ritmo de jogo. E isso é muito importante para um jogador. A princípio, ele vai esperar um pouco. O horário dificulta bastante, independente do calor ou frio. Sabemos que ele está sem ritmo de jogo, e contra um adversário tão poderoso assim, vamos fazer com que ele espere um pouco. Durante a partida, quase certo que ele vai entrar.