Ceará tem Pedro Raul como artilheiro parcial da temporada

Com a pausa no Campeonato Brasileiro, por conta do Mundial de Clubes, o elenco do Ceará foi liberado das atividades. Os treinos serão retomados no dia 23 de junho (segunda-feira). Analisando os números da equipe na temporada, o artilheiro até o momento é o atacante Pedro Raul.

O camisa 9 anotou 12 gols em 20 jogos, tendo ainda uma assistência. O jogador já teve importante participação na conquista do Campeonato Cearense de 2025, balançando as redes na segunda partida da final, diante do rival Fortaleza. Com o 1 a 0 na ida e o 1 a 1 na volta, o Alvinegrou ficou com a taça.

Pedro Raul está emprestado pelo Corinthians até o encerramento da temporada, com uma divisão entre os clubes para o pagamento do salário. Seu contrato com a equipe de Itaquera é válido até o fim de 2028.

Pedro Raul na partida entre Botafogo e Ceará, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

O segundo melhor marcador no elenco é Galeano, que tem seis gols em 28 jogos. Dentre as opções no setor, o ponta é quem mais somou atuações no ano. Considerando todo o elenco de Léo Condé, o paraguaio está empatado com os meio-campistas Dieguinho e Lourenço em aparições.

O top 5 de artilheiros do Vovô é completado por mais três atacantes: Pedro Henrique (cinco gols em 20 partidas), Fernandinho (quatro em 19 partidas) e Aylon (quatro em 21 partidas).

