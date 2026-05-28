Ex-Fluminense é campeão e eleito melhor lateral na Europa

O lateral-esquerdo Raí Lopes, ex-Fluminense, vive um dos momentos mais marcantes de sua carreira profissional. Atuando no futebol europeu desde 2024, o brasileiro encerrou a temporada em alta ao conquistar mais um título no continente. Defendendo o Sherrif, o jogador foi campeão da Copa da Moldávia após a vitória por 2 a 0 sobre o Zimbru, na grande final da competição, no último final de semana.

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Além da conquista coletiva, a temporada também foi especial no aspecto individual. Com atuações consistentes ao longo do ano, Raí ganhou destaque no cenário nacional e foi eleito o melhor lateral-esquerdo da Moldávia.

O brasileiro se firmou como uma das principais peças do Sherrif, acumulando sequência de jogos, regularidade e protagonismo em uma equipe que brigou na parte de cima durante toda a temporada.

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— Estou muito feliz e grato a Deus por mais um título. Consegui ter uma boa sequência de jogos, ganhar confiança e ajudar a equipe da melhor forma possível. Agora é continuar trabalhando para seguir essa sequência e conquistar novos objetivos — afirmou.

Raí Lopes, ex-Fluminense, vem se destacando no futebol da Moldávia (Foto: Divulgação)

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A temporada também serviu como um importante processo de amadurecimento para o lateral-esquerdo. Vivendo o segundo ano no futebol europeu, Raí ressaltou o aprendizado adquirido durante o período e destacou a evolução pessoal e coletiva ao longo da campanha. Para ele, o saldo do ciclo é extremamente positivo e reforça a confiança para os próximos desafios da carreira.

— Faço um balanço muito positivo. O futebol europeu exige muito física e mentalmente, então cada temporada traz aprendizado e evolução. Acredito que consegui crescer bastante, tanto individualmente quanto coletivamente. Claro que sempre existem coisas para melhorar, mas fico feliz pelo desempenho da equipe e por tudo que construímos ao longo dessa temporada — completou.

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