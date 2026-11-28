Ex-Flamengo, Lincoln celebra acesso do Vila Nova à Série A: 'Tô em êxtase'
Atacante ganhou a confiança de Guto Ferreira nos jogos decisivos contra o Atlético-GO e conquistou o segundo acesso à elite do futebol brasileiro na carreira
Contratado pelo Vila Nova para a reta final da Série B, Lincoln, ex-jogador do Flamengo, passou por um período de adaptação e foi ganhando oportunidades na equipe. Nos playoffs contra o Atlético-GO, recebeu a confiança do técnico Guto Ferreira e começou como titular nas duas partidas.
No jogo de ida, o atacante quase marcou de cabeça, mas parou em uma grande defesa do goleiro adversário. Na volta, nesta sexta-feira, também esteve entre os titulares na vitória por 2 a 0, resultado que garantiu ao Vila Nova o acesso à Série A.
— Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Tô em êxtase aqui. Tô muito feliz de estar no Vila Nova, de estar aqui em Goiânia. Essa torcida me abraçou. Eles merecem. São 41 anos, dá para ver a euforia da torcida. Eles merecem. Minha família está muito feliz. Só tenho a agradecer ao Papai do Céu por estar aqui — declarou Lincoln.
Com a conquista pelo Vila Nova, Lincoln chegou ao segundo acesso à Série A da carreira. Revelado pelas categorias de base do Flamengo, o atacante ganhou destaque em 2019, sob o comando de Jorge Jesus, integrando o elenco campeão da Libertadores e do Brasileirão. No ano seguinte, também fez parte da conquista do bicampeonato brasileiro.
Em 2022, participou da campanha histórica do Cruzeiro, que garantiu o acesso à elite nacional e o título da Série B. Ao longo daquela competição, disputou nove partidas, marcou um gol e contribuiu com uma assistência.
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