Kaio Jorge abre o jogo sobre possibilidade de sair do Cruzeiro
Atacante marcou o gol da vitória contra o Fluminense
A um gol de igualar a sua temporada mais artilheira na carreira, Kaio Jorge chama atenção do mercado europeu. Na última sexta-feira (27), depois da vitória do Cruzeiro por 1 a 0 contra o Fluminense, o autor do único gol do duelo abriu o jogo sobre seu futuro na equipe.
O camisa 19 tem contrato com a Raposa até o fim de 2030, mas está no radar de clubes europeus. Nesta temporada, o West Ham chegou a oficializar uma proposta por ele. Além dos ingleses, o Flamengo também investiu no atleta.
- A gente tem que esperar esse ano acabar. A gente não sabe como é que vai ser. Deixar na mão da diretoria que eles vão dar o melhor caminho para os atletas. Propostas são normais de acontecer. Quando um atleta jovem se destaca em duas temporadas seguidas, em alto nível, fazendo gols, é óbvio que vai chamar a atenção dos clubes europeus, mas eu estou bem tranquilo, tenho um contrato até 2030. Pedrinho sabe do meu desejo – afirmou o jogador na zona mista.
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– O desejo é ficar no clube, e todo mundo sabe disso. Mas só se for bom pro clube. Às vezes, eu não consigo decidir. Às vezes, o jogador quer ficar, mas é algo que vai fazer bem para o clube – destacou Kaio Jorge ao ser questionado se seu desejo era permanecer no Cruzeiro.
Metas de Kaio Jorge na temporada
Até o momento, Kaio Jorge marcou 25 gols nesta temporada pelo Cruzeiro e está a apenas um de igualar a temporada passada, sua mais artilheira na carreira. Na zona mista no Maracanã, ele destacou que buscará a meta contra o Internacional.
– Falta pouco para bater a meta. Falta um gol. Espero bater contra o Inter. Depois que a equipe se entrosa, as coisas ficam mais fáceis de acontecer dentro de campo. A gente foi fazendo boas partidas e grandes partidas, (contra) Palmeiras, Bahia.... São jogos que são difíceis, e a gente acabou vencendo, jogando bem e agora só falta um jogo pra terminar a temporada e tentar vencer pra descansar e ano que vem e começar tudo de novo – avalia o atacante.
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