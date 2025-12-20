Veja a tabela detalhada de Bahia e Vitória na Copinha

Enquanto muitos atletas tiram férias nesta reta final de ano, os jogadores das categorias de base começam a se preparar para um dos torneios mais importantes da temporada: a Copa São Paulo de Futebol Júnior, também conhecida como Copinha. Com datas e horários dos jogos já definidos, a dupla Ba-Vi vai representar a Bahia ao lado de Estrela de Março e Atlético de Alagoinhas.

A começar pelo Bahia, a equipe comandada por Leonardo Galbes deve entrar em campo com a maioria dos atletas da categoria sub-17, já que boa parte do sub-20 vai servir o time profissional no Campeonato Baiano. Na fase de grupos da Copinha, o Tricolor vai disputar todos os jogos na cidade de São José do Rio Preto, a 450 km da capital paulista.

Além do Bahia, o Grupo 9 é composto por América-SP, CSA e Inter de Limeira. Confira abaixo todos os jogos do Tricolor:

Às 11h do dia 3 de janeiro (horário de Brasília): Bahia x Inter de Limeira;

Às 11h do dia 6 de janeiro: CSA x Bahia;

Às 11h do dia 9 de janeiro: América-SP x Bahia.

Atletas do sub-20 do Bahia em treino preparatório para Copinha; veja também a agenda do Vitória (Foto: Rafael Rodrigues/ECB Instagram)

A tabela do Vitória na Copinha

Já o Vitória também vai abrir mão de alguns jogadores do sub-20 para usar no time profissional durante o Campeonato Baiano. O Gerente de Futebol de Base do clube, inclusive, revelou que a Copinha não será uma prioridade nesta temporada.

O Vitória está no Grupo 28 da competição, ao lado de Capivariano, Rio Branco-ES e Flamengo-SP. Todas as partidas serão disputadas na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Confira abaixo todos os jogos do Rubro-Negro:

Às 15h15 do dia 3 de janeiro (horário de Brasília): Vitória x Capivariano;

Às 15h do dia 6 de janeiro: Rio Branco x Vitória;

Às 15h15 do dia 9 de janeiro: Flamengo-SP x Vitória.