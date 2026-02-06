Fortaleza contrata lateral-direito que estava no Vasco

O lateral-direito Paulinho é o novo reforço do Fortaleza. Revelado pelo Vasco, o jovem de 20 anos assinou contrato até o fim de 2030.

Paulinho fez seis jogos no profissional dos cariocas, com um gol marcado. Além da passagem no Vasco, o lateral jogou pela Seleção Brasileira de base, sendo campeão do Sul-Americano sub-20 do ano passado.

O defensor ficou no clube por 12 anos e foi liberado para acertar com o Leão. O Cruz-Maltino manteve um percentual dos direitos econômicos visando uma futura venda, como adiantou o Lance!. A equipe da Colina desejou sucesso nos próximos passos do atleta.

Paulinho é o novo lateral do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

— Muito feliz em vestir as cores do Fortaleza, um clube gigante e que vem crescendo nos últimos anos. É uma grande chance também para mim para eu crescer na carreira, fico muito feliz e agradecido por acreditarem no meu futebol e no meu potencial. Vou fazer de tudo para entregar meu melhor para a equipe - disse ao site oficial do Tricolor.

— O principal objetivo é colocar o Fortaleza onde nunca deveria ter saído, que é a Série A, mas também venho focado em ajudar a equipe em outras competições. Pretendo fazer uma grande temporada com esse manto para dar alegrias a toda Nação Tricolor - concluiu.

Vitinho também foi contratado pelo Fortaleza

O Fortaleza oficializou, na quinta-feira (5), a contratação do atacante Vitinho. O atleta foi emprestado pelo Tijuana-MEX até o fim do ano, com opção de compra.

O ponta de 24 anos começou a sua carreira pelo São Paulo e fez duas partidas no profissional do clube. Tais jogos aconteceram em 2021, no Campeonato Paulista, sob o comando de Hernán Crespo.