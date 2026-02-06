Gui Negão celebra fim de jejum pelo Corinthians e admite que se 'cobrou bastante' por gol

O atacante Gui Negão encerrou o jejum de quatro meses sem balançar as redes e marcou na vitória do Corinthians sobre o Capivariano, por 3 a 0, nesta quinta-feira (5), na Neo Química Arena, pelo Paulistão. O jovem da base alvinegra não marcava desde o dia 1º de outubro, quando fez o gol de empate do Timão contra o Internacional.

Desde então, foram 15 partidas de Gui Negão sem ir às redes, o que, obviamente, incomoda um atacante. Segundo o jogador que completa 19 anos nesta sexta-feira (6), ele vinha se cobrando desde o ano passado.

— Eu me cobrei bastante, venho me cobrando desde o ano passado. Com os dois títulos, deu uma melhorada na minha autoestima. Trabalhei e consegui fazer o gol — celebrou o jogador, após a vitória em Itaquera.

O jovem ganhou as primeiras chances no time profissional em junho do ano passado e teve uma sequência de cinco gols e duas assistências em oito jogos, sendo, inclusive, decisivo nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR.

— Foi um pouco difícil, mas as pessoas do meu dia a dia, minha família e os profissionais do clube sempre me deixam tranquilo. Desde os jogos em que estive abaixo do meu nível, o professor vem falando comigo, assim como o Lucas (Silvestre, auxiliar técnico). Eles me deixam tranquilo para fazer um bom trabalho. Isso é essencial — completou Gui Negão.

Dorival fala sobre "oscilação natural" no Corinthians

O técnico do Timão, no entanto, acredita que a seca de gols de Gui Negão é uma "oscilação natural" da idade, e foca no processo de amadurecimento do atleta, que deve ganhar mais minutos em campo, como aconteceu com Breno Bidon.

— É natural os jogadores oscilarem. Já dei minha opinião, o jogador alcança uma regularidade tendo entre 80 a 120 jogos. Os jogadores oscilam nesse período. A grande maioria precisa chegar nesse momento para alcançar uma estabilidade. Acho que isso vem acontecendo com o Bidon, é mais uma mostra. É uma observação que fazemos convivendo com esses garotos. Ele está buscando um amadurecimento e um crescimento — disse o técnico.

