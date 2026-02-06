Botafogo faz pagamento e derruba transfer ban da Fifa

Depois de mais de um mês proibido de registrar seus novos reforços, o Botafogo realizou o pagamento ao Atlanta United pela dívida referente à compra de Thiago Almada e derrubou o transfer ban aplicado pela Fifa. Agora, a SAF pode regularizar as cinco contratações feitas para a temporada.

continua após a publicidade

➡️ Thairo Arruda se despede do Botafogo e deixa cargo de CEO da SAF

Conforme apurou o Lance!, a verba entrou nos cofres da SAF na última quinta-feira (5) e, após os trâmites, na manhã desta sexta, o pagamento foi compensado. O nome o clube já não consta mais no site da Fifa sobre as punições — o Botafogo tinha sido impossibilitado de registrar atletas por três janelas de transferências.

— O transfer ban foi retirado e podemos terminar nossas contratações para 2026. Estamos muito animados com o técnico, temos um novo sistema, uma nova forma de jogar. É tudo sobre o ataque. As mesmas características, a mesma base e atitude e ambição que trouxe títulos em 2024 e agora podemos colocar em prática em 2026. É ataque, ataque, ataque. É isso que queremos no campo de futebol. Hora de botar fogo — disse John Textor, em pronunciamento nos canais oficiais do Botafogo.

continua após a publicidade

O Botafogo estava punido desde o dia 31 de dezembro de 2025, quando, após decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS), a Fifa deu sentença ganha e sem recurso para o Atlanta United. O clube estadunidense, ao todo, cobrava 30 milhões de dólares envolvendo valor de venda, metas e percentual de revenda de Thiago Almada, atualmente no Atlético de Madrid.

Reforços no Botafogo

Com isso, a diretoria alvinegra pode correr para regularizar as situações dos zagueiros Ythallo e Riquelme Felipe, do lateral-esquerdo colombiano Jhoan Hernández, do volante Wallace Davi e do atacante uruguaio Lucas Villalba. O clube tem acordo encaminhado pela contratação do volante Cristian Medina, do Estudiantes, que aguardava a resolução do problema.

continua após a publicidade

🤑 Aposte nos jogos do Botafogo! Clique aqui e saiba mais!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.