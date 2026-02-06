Atlético-MG x Athletic: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Mineiro
Equipes se enfrentam pela 7° rodada do estadual
Neste sábado (7), o Atlético recebe o Athletic às 18h30h na Arena MRV, em confronto válido pela 7° rodada do Campeonato Mineiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.
Ficha do jogo
Como chegam as equipes?
O Atlético chega para o confronto após jogar no meio de semana pela 2° rodada do Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira (4) foi derrotado para o Bragantino por 1 a 0 em Bragança Paulista.
Para o confronto contra o Athletic, Sampaoli deve escalar uma equipe alternativa. O treinador vem adotando esse planejamento desde o início do estadual, colocando os principais jogadores apenas no Brasileirão e em jogos pontuais do Mineiro.
Já o Esquadrão de Aço chega para o confronto após uma dura derrota em casa para o Uberlândia por 3 a 0. A equipe de São João del-Rei vive um momento delicado no Campeonato Mineiro e faz uma campanha bastante negativa.
Com apenas cinco pontos conquistados, o Athletic possui a segunda pior campanha geral da competição até o momento e vê o risco de rebaixamento cada vez mais próximo. Vale lembrar que, ao fim da fase de grupos, as duas equipes com as piores campanhas gerais serão rebaixadas para o Módulo II do Campeonato Mineiro.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético x Athletic
Atlético-MG x Athletic
7° rodada - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: sábado 7 de fevereiro às 18h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).
🟨 Arbitragem: Antonio Marcio Teixeira da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva (MG) e Magno Arantes Lira (MG)
📺 VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG)
⚽ Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Éverson, Natanael, Iván Román, Vitor Hugo e Pascini; Alan Franco, Alexsander, Igor Gomes e Scarpa; Reinier e Cuello
Athletic (Técnico: Rui Duarte)
Robert, Zeca, Jonathan, Índio e Enzo; Ian Luccas, Cabezas e David Braga; Luiz Filipe, Vera e Tavares.
