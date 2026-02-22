Estaduais 2026: Gre-Nal na final do Gauchão e zebra no Paranaense

Os estaduais do Brasil já estão na reta final. Com quartas de finais e semifinais sendo disputadas, confira com o Lance! quais são os principais resultados e notícias deste fim de semana nos torneios regionais brasileiros, com clássicos, classificações e eliminações.

continua após a publicidade

➡️ Possível nova camisa da Seleção Brasileira é vazada; veja fotos

Campeonato Paranaense

A zebra saiu andando nas ruas do Paraná, e os dois favoritos, Coritiba e Athletico, caíram nas semifinais da competição. O Coxa foi superado pelo Operário, nos pênaltis.

Após o empate no jogo de ida por 2 a 2, os times repetiram o resultado no Couto Pereira - Maicon e Lucas Ronier fizeram para o Coritba, e Aylon e Léo Gaúcho para o Operário. Nas penalidades, 6 a 5 para a equipe de Ponta Grossa.

continua após a publicidade

Já o Athletico PR caiu para o Londrina, que volta a disputar uma decisão de estadual após cinco anos. Na primeira partida, as equipes empataram por 2 a 2. Na volta, na Ligga Arena (antiga Arena da Baixada), o Tubarão marcou aos seis minutos do primeiro tempo, com Bruno Santos, e venceu pelo placar mínimo.

Weverton goleiro do Grêmio (Foto: Renato (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press)

🤑 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Campeonato Gaúcho

A final do Gauchão de 2026 vai ser decidida em mais um Gre-Nal. Mas a classificação do Grêmio não foi tão simples. Empatou as duas partidas com o Juventude em 1 a 1 - gols de Taliari para o Juve e Viery para o Tricolor, neste jogo de volta no Jaconi. Nas penalidades, o Imortal avançou pelo placar de 4 a 1.

Já o Inter avançou sem sustos. Venceu seus jogos contra o Ypiranga por 3 a 0 e 4 a 0 - gols de Alerrandro, Vitinho (2) e Borré. Assim, o atual campeão garantiu, com tranquilidade, vaga na final.

Campeonato Baiano

Assim como o Internacional, Bahia e Vitória não tiveram dificuldades para avançar para a próxima fase Baianão. Os comandados de Rogério Ceni venceram, sem seus melhores jogadores, o Atlético Alagoinhas por 4 a 2. Já o Rubro Negro goleou o Galícia, por 3 a 0.