Atlético cede empate ao América nos acréscimos e deixa confronto da semifinal em aberto

No apagar das luzes, Galo deixa vitória escapar na Arena MRV

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 22/02/2026
20:09
Atlético e América empataram em 1 a 1 na Arena MRV (Foto: Luan Martins/GazetaPress)
Atlético e América empataram em 1 a 1 na Arena MRV (Foto: Luan Martins/GazetaPress)
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Atlético e América empataram em 1 a 1 neste domingo (22), na Arena MRV, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. Dudu abriu o placar para o Galo no início do segundo tempo. Já nos acréscimos, Yarlen marcou para o Coelho e deixou tudo igual no confronto, mantendo a disputa aberta para a partida de volta.

As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (1), às 18h na Arena Independência. Quem vencer se classifica, e em caso de empate a decisão será definida nas penalidades.

Como foi o jogo?

A partida começou com o América tomando a iniciativa. Logo aos cinco minutos, a equipe chegou a balançar as redes: após cruzamento de Arthur pela esquerda, Paulo Victor infiltrou na área e completou para o gol. No entanto, o VAR interviu e assinalou impedimento na jogada, anulando o lance.

Depois do susto inicial, o jogo ficou equilibrado e bastante disputado, mas com poucas chances claras para ambos os lados. A primeira grande oportunidade do Galo, e a primeira finalização efetiva no alvo, só aconteceu aos 30 minutos, em uma cobrança de falta forte, que exigiu boa defesa do goleiro Gustavo. O primeiro tempo encerrou sem mais chances para as equipes.

Jogadores disputando a bola em Atlético x América (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores disputando a bola em Atlético x América (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O segundo tempo começou com o Atlético mais agressivo e dominante no campo de ataque. A postura ofensiva deu resultado logo aos cinco minutos. Hulk deu um belo toque de calcanhar na entrada da área para Scarpa, que, com um leve passe, deixou Dudu cara a cara com o goleiro. O atacante finalizou com categoria, batendo firme, para colocar o Galo em vantagem no placar.

O alvinegro quase ampliou o placar aos 16 minutos, com Hulk. O camisa 7 recebeu um ótimo lançamento de Scarpa por cima da defesa e finalizou de primeira. A bola explodiu no travessão, desperdiçando uma grande oportunidade de aumentar a vantagem alvinegra.

O América passou a se lançar ao ataque em busca do empate, mas o Galo conseguia manter o controle da partida e neutralizar as investidas ofensivas do Coelho.

No entanto, já nos acréscimos, a equipe americana encontrou o gol em um contra-ataque. Yarlen recebeu na entrada da área e finalizou com força, no alto, sem chances para o goleiro, deixando tudo igual no placar nos instantes finais do confronto.

Próximos jogos de Atlético e América

O Atlético volta à campo na próxima quarta-feira (25) contra o Grêmio. As equipes se enfrentam às 21h30 na Arena MRV, em jogo da 4° rodada do Campeonato Brasileiro. Já o América, não joga no meio de semana, só volta no próximo domingo (1) no jogo de volta contra o Galo.

Atlético-MG 1 x 1 América
Semifinal - Ida - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: domingo 22 de fevereiro às 18h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols: Dudu (5'/2°T) Yarlen (48'/2°T)
🟨 Cartões amarelos: Ruan (CAM), Nathan, Ricardo Silva, Paulo Victor (AME)
🟥 Cartões vermelhos:

Atlético-MG (Técnico: Lucas Gonçalves)
Everson; Natanael (Preciado), Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon (Igor Gomes), Scarpa e Victor Hugo(Bernard); Dudu (Cuello) e Hulk

América (Técnico: Alberto Valentim)
Gustavo, Maguinho (Léo Alaba) Ricardo Silva, Emerson, Nathan; Arthur (Paulinho), Felipe Amaral, Val Soares (Yago), Eduardo Person; Paulo Victor (Yarlen) e William Dubgod (Thauan)

