Ceará e Fortaleza duelarão na final do Campeonato Cearense

Com o fim das semifinais, está definido que Ceará e Fortaleza se enfrentarão na final do Campeonato Cearense de 2026. As partidas acontecerão nos dias 1º e 8 de março, sendo dois domingos.

O Alvinegro superou o Floresta nos dois jogos da semifinal. O time venceu por 3 a 0 na ida e, neste domingo (22), goleou por 4 a 0. Matheusinho, Luis Otávio e Wendel Silva (duas vezes) anotaram os gols no Presidente Vargas.

O Tricolor do Pici, por sua vez, passou pelo Ferroviário em tal fase. A equipe levou a melhor por 2 a 0 na ida e, no último sábado (21), repetiu o placar.

A Federação Cearense de Futebol (FCF) ainda confirmará o palco dos embates, mas é provável que a final aconteça na Arena Castelão. O estádio recebeu apenas um jogo no ano, sendo justamente o Clássico-Rei da segunda fase - os rivais ficaram no 0 a 0.

Quarta final consecutiva entre Ceará e Fortaleza

Esta será a quarta decisão consecutiva entre Ceará e Fortaleza no Estadual. A última final que não apresentou um Clássico-Rei foi em 2022, quando o Tricolor derrotou o Caucaia e conquistou o tetracampeonato.

O ano de 2023 marcou o penta do Fortaleza, que não levantou a taça desde então. O Ceará obteve o bicampeonato e ultrapassou o Leão na contagem de títulos: 47 a 46.

Assim, o Tricolor terá a chance de igualar a quantidade de taças do rival. Os clubes ainda voltarão a duelar na Série B, que começará dias depois do jogo de volta.