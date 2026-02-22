Auxiliar de Zubeldía explica jogada ensaiada polêmica em Vasco x Fluminense

Após a vitória do Fluminense sobre o Vasco no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, o auxiliar de Zubeldía, Maxi Cuberas, falou sobre o confronto. Zubeldía foi expulso e quem deu a coletiva foi o seu parceiro de comissão.

Um dos lances polêmicos da partida foi a jogada ensaiada em uma falta que resultou na expulsão de Bernal. No lance, Freytes era o último homem e finalizou uma bola rolada por Renê. A bola rebate e sobra para um jogador do Vasco com campo aberto.

— A jogada terminou daquela forma e obrigou o adversário a interromper. Era uma transição com possibilidade clara de gol. Foi uma jogada que tínhamos preparado como situação de gol e que saiu muito bem. Nessa ação, ficamos um pouco abertos, algo que obviamente precisamos corrigir, e infelizmente terminou com a expulsão do lateral.

OUTRAS RESPOSTAS

Expulsão de Zubeldía

Conseguimos uma vitória com muito esforço, muito sacrifício de todos os jogadores, tanto os que começaram jogando quanto os que entraram depois. Graças a Deus conseguimos levar a vitória. Foram surgindo diferentes dificuldades durante o jogo. Uma delas foi a expulsão do Luis, que, no nosso entendimento, não se justifica, porque não houve um aviso prévio, já que ele deu alguns passos em menos de dez segundos. Mas, enfim. No fim das contas, o time lutou até o último minuto para conquistar a vitória e o resultado que queríamos. Agora é seguir em frente, recuperar os jogadores e continuar trabalhando para a próxima partida.

Vitória do Fluminense

O Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Tricolor chegou a ter Facundo Bernal expulso no meio do segundo tempo, mas conseguiu segurar o resultado e leva a vantagem para a segunda partida. O gol da vitória tricolor foi marcado por Kevin Serna ainda no primeiro tempo.

O que vem por aí?

Antes do jogo da volta, que acontece no próximo domingo (1), as duas equipes têm compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, na próxima quinta-feira (26), enquanto o Tricolor encara o Palmeiras no Allianz Parque, na próxima quarta-feira (24).

