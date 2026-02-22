Mesmo com um a menos, Fluminense domina o Vasco e larga na frente da semifinal do Carioca

O Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Tricolor chegou a ter Facundo Bernal expulso no meio do segundo tempo, mas conseguiu segurar o resultado e leva a vantagem para a segunda partida. O gol da vitória tricolor foi marcado por Kevin Serna ainda no primeiro tempo.

Como foi Vasco x Fluminense?

A partida começou sob controle do Fluminense, que criou as melhores oportunidades e dominava o Vasco. Grande parte das investidas do Tricolor nasceu de erros na saída de bola vascaína, cenário que ajudou a estabelecer a superioridade territorial desde os primeiros minutos.

O clássico era intenso e de ânimos exaltados. Aos 23 minutos, o técnico do Fluminense, Luis Zubeldía, foi expulso após invadir o campo para reclamar da arbitragem, que havia assinalado falta em Robert Renan e interrompido um ataque promissor do Tricolor.

A pressão se transformou em vantagem aos 31 minutos. Em jogada ensaiada de escanteio, Bernal desviou de cabeça e encontrou Kevin Serna livre para finalizar no canto de Léo Jardim, abrindo o placar.

Com pouca inspiração, o Vasco tentou responder, principalmente através da bola aérea, mas sem conseguir transformar volume em chances claras. A melhor oportunidade veio em chute de fora da área de Johan Rojas, que obrigou Fábio a fazer boa defesa. No intervalo, a maioria vascaína presente no Estádio Nilton Santos protestou com vaias, direcionadas sobretudo ao técnico Fernando Diniz.

O segundo tempo começou sem alterações. Mesmo em vantagem, o Fluminense manteve a postura agressiva e parecia mais próximo do segundo gol do que de sofrer o empate.

Aos 17 minutos, porém, o roteiro mudou. Em falta próxima à área vascaína, após cobrança curta, Freytes finalizou, a bola desviou em Spinelli e sobrou para Adson puxar contra-ataque em velocidade e com campo aberto. Para evitar o mano a mano com Fábio, Bernal cometeu a falta e acabou expulso.

Bernal foi expulso no começo do segundo tempo (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

Com superioridade numérica, o Vasco passou a ter mais posse e a comandar as ações ofensivas. Ainda assim, a equipe encontrava dificuldades na construção: circulação lenta, pouca ocupação entrelinhas e escassa agressividade no último terço impediram que o domínio territorial se traduzisse em finalizações perigosas, facilitando a organização defensiva tricolor e mantendo o controle do placar.

No fim, vitória tricolor, que leva para o segundo jogo a vantagem de jogar pelo empate para chegar à final do Carioca.

O que vem por aí?

Antes do jogo da volta, que acontece no próximo domingo (1), as duas equipes têm compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, na próxima quinta-feira (26), enquanto o Tricolor encara o Palmeiras no Allianz Parque, na próxima quarta-feira (24).

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 1 FLUMINENSE

CAMPEONATO CARIOCA - SEMIFINAL - IDA

📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos (RJ)

🟨 Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

⚽ Gols: Kevin Serna (FLU)

🟨 Cartões amarelos: Andrés Gómez (VAS), Bernal (FLU), Freytes (FLU), Lucho Acosta (FLU), John Kennedy (FLU), Johan Rojas (VAS) e Barros (VAS)

🟥 Cartões vermelhos: Zubeldía (Treinador - FLU) e Bernal (FLU)

Escalação do Vasco (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Piton), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê (Brenner) e Rojas (Marino); Nuno Moreira (Adson), Andrés Gómez e Spinelli.

Escalação do Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Acosta (Arana); Canobbio (Ganso), Serna (Ignácio) e John Kennedy (Nonato)