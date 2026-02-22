Mesmo com um a menos, Fluminense domina o Vasco e larga na frente da semifinal do Carioca
Tricolor venceu por 1 a 0 no Nilton Santos
O Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. O Tricolor chegou a ter Facundo Bernal expulso no meio do segundo tempo, mas conseguiu segurar o resultado e leva a vantagem para a segunda partida. O gol da vitória tricolor foi marcado por Kevin Serna ainda no primeiro tempo.
Como foi Vasco x Fluminense?
A partida começou sob controle do Fluminense, que criou as melhores oportunidades e dominava o Vasco. Grande parte das investidas do Tricolor nasceu de erros na saída de bola vascaína, cenário que ajudou a estabelecer a superioridade territorial desde os primeiros minutos.
O clássico era intenso e de ânimos exaltados. Aos 23 minutos, o técnico do Fluminense, Luis Zubeldía, foi expulso após invadir o campo para reclamar da arbitragem, que havia assinalado falta em Robert Renan e interrompido um ataque promissor do Tricolor.
A pressão se transformou em vantagem aos 31 minutos. Em jogada ensaiada de escanteio, Bernal desviou de cabeça e encontrou Kevin Serna livre para finalizar no canto de Léo Jardim, abrindo o placar.
Com pouca inspiração, o Vasco tentou responder, principalmente através da bola aérea, mas sem conseguir transformar volume em chances claras. A melhor oportunidade veio em chute de fora da área de Johan Rojas, que obrigou Fábio a fazer boa defesa. No intervalo, a maioria vascaína presente no Estádio Nilton Santos protestou com vaias, direcionadas sobretudo ao técnico Fernando Diniz.
O segundo tempo começou sem alterações. Mesmo em vantagem, o Fluminense manteve a postura agressiva e parecia mais próximo do segundo gol do que de sofrer o empate.
Aos 17 minutos, porém, o roteiro mudou. Em falta próxima à área vascaína, após cobrança curta, Freytes finalizou, a bola desviou em Spinelli e sobrou para Adson puxar contra-ataque em velocidade e com campo aberto. Para evitar o mano a mano com Fábio, Bernal cometeu a falta e acabou expulso.
Com superioridade numérica, o Vasco passou a ter mais posse e a comandar as ações ofensivas. Ainda assim, a equipe encontrava dificuldades na construção: circulação lenta, pouca ocupação entrelinhas e escassa agressividade no último terço impediram que o domínio territorial se traduzisse em finalizações perigosas, facilitando a organização defensiva tricolor e mantendo o controle do placar.
No fim, vitória tricolor, que leva para o segundo jogo a vantagem de jogar pelo empate para chegar à final do Carioca.
O que vem por aí?
Antes do jogo da volta, que acontece no próximo domingo (1), as duas equipes têm compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, na próxima quinta-feira (26), enquanto o Tricolor encara o Palmeiras no Allianz Parque, na próxima quarta-feira (24).
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO 0 X 1 FLUMINENSE
CAMPEONATO CARIOCA - SEMIFINAL - IDA
📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Nilton Santos (RJ)
🟨 Árbitro: Jodis Nascimento de Souza
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho
🖥️ VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga
⚽ Gols: Kevin Serna (FLU)
🟨 Cartões amarelos: Andrés Gómez (VAS), Bernal (FLU), Freytes (FLU), Lucho Acosta (FLU), John Kennedy (FLU), Johan Rojas (VAS) e Barros (VAS)
🟥 Cartões vermelhos: Zubeldía (Treinador - FLU) e Bernal (FLU)
Escalação do Vasco (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique (Piton), Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê (Brenner) e Rojas (Marino); Nuno Moreira (Adson), Andrés Gómez e Spinelli.
Escalação do Fluminense (Técnico: Luis Zubeldía)
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Acosta (Arana); Canobbio (Ganso), Serna (Ignácio) e John Kennedy (Nonato)
