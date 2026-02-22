Em jogo valendo a liderança do Sul-Mato-Grossense, Naviraiense e Operário empatam

Naviraiense e Operário se enfrentaram neste domingo (22), em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense. A bola rolou às 17h (de Brasília, 16h no horário local), no Estádio Municipal de Naviraí, com transmissão do LanceTV!. Valendo a liderança do torneio, o jogo terminou em empate sem gols, com o Jacaré se mantendo na ponta da tabela.

Como foi o jogo?

A partida começou sem grandes emoções. A primeira grande chance foi aos 12 minutos, quando o Operário conseguiu uma jogada rápida de contra-ataque. O atacante da equipe alvinegra trouxe a bola da entrada da grande área pra dentro e ,sozinho com o goleiro do Naviraiense, chutou a bola no travessão. No rebote, Robinho, do Operário, teve mais uma chance, mas chutou em cima do goleiro.

Aos 24 minutos, o Galo teve mais uma chance, com um cruzamento na área depois de uma bela cobrança de falta. No entanto, mais uma vez o goleiro do Naviraiense saiu bem e socou a bola pra longe da área.

Assim como no primeiro tempo, as melhores chances do segundo ficaram com o Alvinegro. Aos 30 minutos da segunda etapa, o atacante da equipe do Galo recebeu a bola dentro da área, próximo à marca do pênalti. Mesmo depois de dominar, escolher o canto e encher o pé, a bola ficou nas mãos do goleiro do Naviraiense. Logo depois, no contra-ataque, o Jacaré teve a chance de sair na frente, mas o goleiro do Operário também fez grande defesa.

Aos 42 minutos, mais uma vez, o Galo chegou com perigo. Robinho, depois de um levantamento na área, empurrou a bola em direção ao gol enquanto estava caído no chão, mas Jean Lucas, goleiro do Naviraiense, teve tempo de agarrá-la antes que entrasse. No contra-ataque, o atacante do Jacaré saiu cara a cara com o goleiro do Operário, mas acabou colocando muita força na bola e mandando o balão por cima da trave. Depois de alguns minutos, o juiz apitou pela última vez e encerrou o confronto.

Lance TV transmite o Campeonato Estadual do Mato Grosso do Sul (Foto:Reprodução)

✅ FICHA TÉCNICA

Naviraiense 🆚 Operário

Oitava rodada – Campeonato Sul-Mato-Grossense

📆 Data e horário: domingo, 22 de fevereiro (horário a confirmar)

📍 Local: Mando do Naviraiense

👁️ Onde assistir: LanceTV!

🥅 Gols: -

🟨 Cartões amarelos: Wallace (Naviraiense); Carlos Miguel Operário

🟥 Cartões vermelhos: -

🎙️Narração: Lucas Borges;

🗣️ Comentários: Rafael Mello;

🎥 Reportagem: Lucas Nepomuceno;

⭐ Participação especial: Fellipe Barbosa, o Fellipera.

Naviraiense: Denison (Gianluca), Nicholas (Quintanilha), Wallace, Duarte, Ruan, Negueba (Salib), Augusto (Gustavo), João Carlos, Jonas (Caio César) e demais atletas conforme relação oficial.

Técnico: Edmar Heiler

Operário: Lucas Covolan, Gabriel Biteco (Einstein), Jonilson, Guilherme Teixeira, Reinaldo (Mateus Petri), Jonas (Zé Vitor), Titi, Matheus Galdezani (Carlos Miguel), Robinho, Roger Modesto e Arthur Manoel (Eduardo Tanque).

Técnico: Paulo Massaro