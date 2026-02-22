Corinthians define escalação com mudanças para decisão contra a Portuguesa

O Corinthians definiu a escalação para enfrentar a Portuguesa neste domingo, dia 22 de fevereiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo acontece às 20h30 (de Brasília), no Canindé.

Com Hugo no gol, o Timão sofreu algumas mudanças no setor defensivo, indo a campo com Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. No meio de campo, Raniele, Allan, André e Breno Bidon foram as escolhas. O ataque será formado por Memphis Depay e Gui Negão.

No último jogo, Bidon não esteve presente em processo de transição física após um estiramento do posterior da coxa. Recuperado, volta ao time titular. Angileri voltou a ser relacionado, após renovação de contrato.

A Portuguesa soma oito jogos no Paulistão 2026, com cinco vitórias e três derrotas, alcançando 63% de aproveitamento. No recorte ofensivo, a equipe marcou 11 gols, média de 1,4 por partida, enquanto a defesa foi vazada sete vezes, com média de 0,9 gol sofrido por jogo.

Já o time comandado por Dorival Júnior encerrou a primeira fase na quinta colocação, com 14 pontos em oito jogos: quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe marcou 10 gols e sofreu seis.

Dorival Júnior, técnico do Corinthians, decide futuro no Paulistão (Foto: Esdras Martins/Mochila Press/Gazeta Press)

Veja a escalação do Corinthians

O Corinthians chega escalado com Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Allan e Breno Bidon; Memphis Depay e Gui Negão.