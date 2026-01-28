Possível nova camisa da Seleção Brasileira é vazada; veja fotos

O Instagram da "Ronaldo TV" publicou fotos de uma possível camisa da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. As fotos, que tem Neymar como modelo, são montagens, mas a camisa da publicação foi vazada por diversos sites especializados em uniformes de times e seleções.

Vazado e divulgado pelo site "Footy Headlines", o novo uniforme da Seleção Brasileira possui um amarelo de coloração mais clara, com golas em verde escuro. Em colaboração com a "Ronaldo TV", a "Rodekits" publicou as fotos, com Neymar como modelo.



Vale ressaltar que, antes de serem lançadas no final de 2025, a "Footy Headlines" acertou toda a linha da Adidas para a Copa do Mundo.

Montagem de Neymar com possível camisa do Brasil (Foto: Reprodução/RonaldoTV)

Camisa vermelha da Seleção Brasileira

O site foi justamente o portal que divulgou a ideia da Nike, fornecedora oficial do Brasil, em fazer uma camisa vermelha da Seleção, em colaboração com Jordan. No entando, o projeto foi descontinuado depois da repercussão negativa dos rumores.

Ainda de acordo com a "Footy Headlines", a Nike manteve o mesmo layout do uniforme vermelho, mas substituiu todos os detalhes para o tradicional azul da camisa brasileira.

Tecnologia no uniforme brasileiro

O novo manto da Seleção contará com uma tecnologia inédita, que também será aplicada a todos os modelos da marca para a Copa do Mundo.

Batizada de Aero-Fit, ela incorpora malhas elípticas que aumentam o fluxo de ar em mais de 200% comparado a versões anteriores, melhorando a ventilação e reduzindo o estresse térmico dos jogadores em clima quente. Criando mais canais de circulação de ar entre a pele e o tecido, a nova tecnologia irá combater a umidade e calor durante as partidas. Além disso, o tecido sustentável é produzido com 100% de resíduos têxteis, reforçando o compromisso ambiental da marca.



