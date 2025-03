Os campeonatos estaduais começaram mais cedo este ano, e por isso, mesmo em pleno carnaval, muitos deles entraram na reta final. O Campeonato Brasileiro começa no último fim de semana de março, e não há tempo a perder: é a hora de decidir os regionais. Em alguns deles, times de tradição ficaram fora, como o Botafogo no Campeonato Carioca e o Cruzeiro no Mineiro.

O Lance! fez um levantamento especial para mostrar em que pé está cada competição, passando por cada um dos 27 Estaduais do Brasil.

Estaduais com finais definidas

⚽ CAMPEONATO MINEIRO

América e Atlético Mineiro começam a decidir o título neste sábado (8), às 16h30m (de Brasília), no Mineirão. Apesar de ter feito campanha inferior (13 pontos) na primeira fase, o Coelho tem a vantagem do mando de campo do segundo jogo por ter sido campeão em sua chave - o Galo fez 16, mas ficou em segundo no grupo, atrás do eliminado Tombense (16 pontos e uma vitória a mais). Em caso de igualdade em pontos e saldo, a decisão será nos pênaltis. O Cruzeiro foi eliminado pelo América nas semis. E o Atlético tenta o hexacampeonato.

América e Atlético vão decidir o Campeonato Mineiro (foto: Gilson Wolf/AGIF)

⚽ CAMPEONATO GAÚCHO

Depois de quatro anos, Internacional e Grêmio finalmente voltam a decidir um título gaúcho. O jogo de ida será na Arena do Grêmio, sábado (8), 16h30m (de Brasília). Com a melhor campanha da primeira fase, o Colorado tem a vantagem de fazer a segunda partida em casa, mas se houver empate em pontos e saldo, a decisão será nos pênaltis. O Tricolor gaúcho vai lutar pelo octacampeonato.

⚽ CAMPEONATO ALAGOANO

ASA e CRB vão disputar as finais em dois jogos a partir da semana que vem.

Estaduais nas semifinais

⚽ CAMPEONATO PAULISTA

As semifinais foram definidas nesta segunda de carnaval (3), e com todos os quatro grandes, o que não acontecia desde 2019. O Corinthians, que fez a melhor campanha somando todas as fases, vai enfrentar o Santos de Neymar, na Arena Neo Química; e o Palmeiras, segundo na pontuação geral, recebe o São Paulo, no Allianz Parque. O dois confrontos serão jogo único, mas as finais, em ida e volta - se houver empate em pontos e saldo, a decisão será nos pênaltis.

Gustavo Henrique comemora a classicação do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

⚽ CAMPEONATO CARIOCA

Flamengo e Fluminense saíram na frente de Vasco e Volta Redonda, respectivamente, nas semifinais. O time Rubro-Negro, que luta pelo bicampeonato, fez 1 a 0 no Cruz-Maltino, enquanto o Tricolor praticamente garantiu a vaga na decisão ao golear por 4 a 0. Fla e Flu jogam com a vantagem de empate por pontos e saldo de gols nas semifinais. Mas nas finais, em caso de igualdade, a decisão será nos pênaltis. O Botafogo terminou a primeira fase em nono lugar e ficou fora até mesmo da Taça Rio (torneio dos que terminaram entre quinto e oitavo).

⚽ CAMPEONATO BAIANO

Vitória e Jacuipense saíram na frente nas semifinais diante de Atlético de Alagonhas e Bahia, respectivamente. O Leão goleou fora de casa por 4 a 0, e o Tricolor foi derrotado na Fonte Nova por 2 a 1. Em caso de empate por pontos e saldo de gols ao fim dos dois jogos, a decisão das vagas nas finais será nos pênaltis. O mesmo vale para as finais. O Vitória fez a melhor campanha em toda a competição e, confirmando a vaga na decisão, tem a vantagem de fazer o segundo jogo no Barradão e lutar pelo bicampeonato.

⚽ CAMPEONATO CEARENSE

O Ceará praticamente assegurou uma das vagas nas finais ao derrotar o Maracanã por 3 a 0 fora de casa. Se avançar, vai lutar pelo bicampeonato. Do outro lado, Ferroviário e Fortaleza ficaram sem gols no Presidente Vargas e precisam vencer no Castelão para que um deles vá à final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis. Também nas finais, vale o regulamento de que, havendo empate em pontos e saldo ao fim dos dois jogos, a decisão ir para as cobranças.

Breno Lopes e Alanzinho no 0 a 0 de Ferroviário e Fortaleza (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

⚽ CAMPEONATO PERNAMBUCANO

As semifinais foram definidas no último fim de semana. O Santa Cruz, dono da melhor campanha da primeira fase, vai enfrentar o Sport, quarto colocado, que teve que jogar uma repescagem contra o Decisão (venceu por 3 a 0). O surpreendente Maguary, da cidade de Bonito, fez a segunda melhor campanha e vai enfrentar o Retrô, de Camaragibe, que eliminou o Náutico nos pênaltis após empate sem gols na repescagem. O Leão está tentando o tricampeonato pernambucano. Havendo empate em pontos e saldo ao fim dos dois jogos, nas semis e nas finais, a decisão será nos pênaltis.

⚽ CAMPEONATO PARAIBANO

As semifinais começam no próximo fim de semana: o Sousa enfrenta o Serra Branca, e o Botafogo encara o Treze.

⚽ CAMPEONATO POTIGUAR

Entra nas semifinais no fim de semana, com ABC enfrentando o Laguna, e o América de Natal encarando o Santa Cruz.

⚽ CAMPEONATO PIAUIENSE

As semifinais começam no domingo (9), com Altos e Fluminense de um lado, e Piauí e Parnahyba do outro. O River foi rebaixado ao lado do 4 de Julho.

Estaduais nas quartas de final

⚽ CAMPEONATO PARANAENSE

A competição está nas quartas, mas já há um semifinalista definido: o Londrina, que eliminou o Cianorte com duas vitórias por 2 a 0. Vai enfrentar o classificado do duelo entre Operário de Ponta Grossa (melhor campanha) e São Joseense, que empataram por 1 a 1 em São José dos Pinhais. Na outra chave, Athletico Paranaense e Azuriz empataram sem gols em Pato Branco. Quem levar a melhor na Ligga Arena vai enfrentar o classificado de Coritiba x Maringá. O time do interior levou a melhor em casa por 2 a 0. Havendo empate em pontos e saldo em todo o mata-mata ao fim dos dois jogos, a decisão será nos pênaltis.

⚽ CAMPEONATO CATARINENSE

A fase semifinal já tem um confronto definido: Chapecoense x Joinville. Mas as quartas de final ainda estão em andamento. Disputada em jogo único, assim como será as semis, o Santa Catarina recebe o Marcílio Dias na cidade de Rio do Sul, nesta terça (4), às 20h30 (de Brasília). Quem vencer pega o classificado do clássico Avaí x Figueirense, nasta quarta, na Ressacada. Havendo empate em pontos e saldo em todo o mata-mata, a decisão será nos pênaltis. O Criciúma, que fez a melhor campanha da primeira fase, caiu para o Joinville nos pênaltis e perdeu a chance do tricampeonato.

Jogadores da Chapecoense comemoram classificação às semifinais (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)

⚽ CAMPEONATO GOIANO

A competição está decidindo as vagas nas semifinais no meio desta semana. O Anápolis, dono da melhor campanha da primeira fase, empatou por 1 a 1 com o Abecat Ouvidorense, na cidade de Ouvidor. Ambos voltam a se enfrentar nesta quarta (5), no Jonas Duarte. Em outro duelo, o Vila Nova tem a vantagem de ter vencido o Jataiense por 1 a 0 fora de casa. O Atlético Goianiense, que tenta o tetracampeonato, recebe o Inhumas nesta terça (4), às 17h (de Brasília) - na ida, empate por 1 a 1. E finalmente, Goiás e Crac se enfrentam nesta quarta, na Serrinha, após empate sem gols em Catalão. O cruzamento das semis será o time de melhor campanha, somando todas as fases, enfrentando o quarto melhor, e o segundo enfrentando o terceiro. Havendo empate em pontos e saldo em todo o mata-mata, a decisão será nos pênaltis.

⚽ CAMPEONATO SERGIPANO

O Confiança já garantiu vaga nas semfinais. As outras três vagas sairão dos duelos Itabaiana x Sergipe, Lagarto x Falcon e América de Propriá x Guarany.

⚽ CAMPEONATO BRASILIENSE

Dois semifinalistas definidos: Brasiliense e Capital, de Paranoá. Ceilândia (18 pontos), Gama (16) e Paranoá (15) disputam as outras duas vagas.

⚽ CAMPEONATO MATO-GROSSENSE

Mixto e Cuiabá garantiram vagas nas semifinais. Operário de Várzea Grande x União Rondonópolis e Primavera x Nova Mutum disputam as outras duas.

⚽ CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE

Ivinhema e Pantanal já estão nas semifinais. Dourados x Águia Negra e Operário e Costa Rica brigam pelas outras duas.

⚽ CAMPEONATO CAPIXABA

Está nas quartas de final com os seguintes confrontos: Desportiva x Vilavelhense; Capixaba x Rio Branco; Real Noroeste x Porto Vitória; e Rio Branco de Venda Nova x Vitória.

⚽ CAMPEONATO PARAENSE

Entra nas quartas de final, que terá jogos únicos: Remo x Santa Rosa; Castanhal x Tuna Luso; Paysandu x Capitão Poço; e Bragantino x Tuna Luso.

Estaduais que ainda estão no meio

⚽ CAMPEONATO MARANHENSE

Está na primeira fase, que é disputada em turno e returno, com os quatro primeiros avançando às semifinais. Imperatriz é líder (15 pontos), seguida por Sampaio Corrêa (14), Pinheiro (12) e Iape (11). Mas Maranhão, Moto Club e Tuntum estão na briga. O Viana, sem marcar nenhum ponto, está praticamente rebaixado.

⚽ CAMPEONATO AMAZONENSE

Amazonas e Manaus decidem no domingo (9) o primeiro turno, onde as oito equipes se dividiram em duas chaves e as de um grupo enfrentaram as da outra. No segundo turno, os times jogam dentro dos grupos. Em casa um dos dois turnos, os dois primeiros de cada chave fazem semifinais e finais. Os campeões dos turnos decidem o título, e se um clube ganhar os dois, será campeão.

Amazonas está na decisão do primeiro turno do Amazonense (Foto: Aguilar Abecassis/AGIF)

⚽ CAMPEONATO ACREANO

Está na primeira fase, e os quatro primeiros vão às semifinais. O líder Vasco já ganrantiu vaga; Adesg, Galvez, Independência, Humaitá, Rio Branco e São Francisco tentam as outras três.

⚽ CAMPEONATO TOCANTINENSE

A primeira fase está acabando, e os quatro primeiros fazem as semifinais. Todos seguem com chances: Araguaína, Capital de Palmas, Gurupi, Tocantinópolis, União, Batalhão, Bela Vista e Tocantins.

⚽ CAMPEONATO RONDONIENSE

Está na metade da primeira fase, que tem jogos de ida e volta, e quatro avançam às semifinais. Disputam Porto Velho, Rolim de Moura, Guaporé, Genus, Ji-Paraná, Barcelona e Vilhena.

⚽ CAMPEONATO RORAIMENSE

Está no começo, com oito equipes disputando quatro vagas nas semifinais: Baré, Monte Roraima, Grêmio Sampaio, São Raimundo, Atlético Roraima, Náutico, Progresso e Rio Negro.

⚽ CAMPEONATO AMAPAENSE

Começa no fim de semana que vem, com Cristal, Independente, Oratório, Portuguesa, Santana, Santos, Trem e Ypiranga.