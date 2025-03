Palmeiras aplica goleada impiedosa na estreia da Libertadores Sub-20

O Palmeiras estreou com vitória na Libertadores Sub-20. Nesta segunda-feira (3), o Verdão goleou o Blooming, da Bolívia, por 6 a 0, no Estádio Carfem, em Ypané, no Paraguai. Os gols foram marcados por Luighi, Diogo, Figueiredo, Rafael Coutinho e Riquelme, duas vezes.

O Verdão foi superior durante toda a partida e encaminhou a vitória ainda no primeiro tempo, quando marcou quatro vezes. O Blooming é considerado o clube mais fraco do Grupo C, que também conta com Independiente del Valle, do Equador, e Cerro Porteño, do Paraguai. O Palmeiras entrou em campo com a missão de fazer um bom saldo de gols e saiu com o dever cumprido.

Palmeiras goleou o Blooming por 6 a 0 (Fotos: Fabio Menotti/Palmeiras)

Como foi o jogo?

O Palmeiras foi muito superior no primeiro tempo e definiu praticamente o resultado. Com mais ímpeto ofensivo, o Verdão terminou a etapa inicial com 12 chutes contra apenas dois do Blooming, uma diferença que ficou clara no placar.

Aos 13 minutos, Luighi abriu o placar em cobrança de pênalti. O Verdão mostrou superioridade nas jogadas aéreas. Com 19 minutos no relógio, Diogo aproveitou escanteio para finalizar de coxa e ampliar a vantagem do Palmeiras.

Em outra cobrança de escanteio, aos 25 minutos, Figueiredo subiu mais alto que os defensores adversários e escorou para marcar o terceiro do Verdão. Aos 38 minutos, Rafael Coutinho aproveitou vacilo adversário e finalizou na saída do goleiro Camacho e marcou o quarto do Verdão.

No segundo tempo, a equipe controlou mais o resultado, sem se expor tanto ao ataque. Mesmo assim, o Verdão foi superior e ampliou a vantagem. Riquelme foi o nome da etapa final. Aos 25 minutos, o atacante aproveitou boa jogada para finalizar sozinho na área e marcar o quinto.

Na jogada seguinte ao gol, Riquelme foi lançado por Gilberto na área e cabeceou sem chances para o goleiro Camacho. A partida terminou com uma goleada do Palmeiras.

Próximo jogo

O Verdão volta a campo na próxima quinta-feira (6), às 19h (de Brasília), contra o Cerro Porteño, representante do país-sede. O jogo será no Estádio Gunther Vogel, em San Lorenzo, província próxima à Assunção, capital do Paraguai.