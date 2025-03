Durante a coletiva realizada nesta segunda-feira (3), Vini Jr. expressou seu desejo de renovar contrato com o Real Madrid o quanto antes e afastou as especulações sobre possíveis ofertas de times da Arábia Saudita, que têm investido pesadamente em estrelas do futebol mundial nos últimos anos.

- Estou muito tranquilo porque tenho contrato até 2027 e espero que possamos renová-lo o quanto antes. Estou realizando meu sonho jogando com os melhores jogadores, com o melhor treinador, com o melhor presidente. Não poderia estar em um lugar melhor do que aqui.

Vini Jr. afasta rumores sobre proposta saudita e quer renovar com o Real Madrid (Foto: Ander Gillenea / AFP)

O clube espanhol contratou o brasileiro em 2018 por 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 193,9 milhões na cotação da época), quando ainda era uma promessa emergente do Flamengo. Hoje, Vini é um dos principais nomes do elenco merengue, tendo acumulado títulos como a La Liga e a Champions League pelo clube. Ele afirma querer continuar a escrever sua história com a camisa branca do Real Madrid.

- Estou aqui para continuar essa história e retribuir tudo o que o clube e o presidente me deram. Espero marcar mais gols, disputar mais partidas, porque meu sonho de criança era chegar até aqui. Agora posso conquistar muito mais e entrar para a história deste clube - declarou.

Próximo confronto do Real Madrid

O Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Marcado para esta terça-feira (4) no estádio Santiago Bernabéu, o jogo de ida será o nono clássico entre os rivais na história da competição. Foram cinco vitórias para o Real contra duas do Atlético, além de outros cinco empates.