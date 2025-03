Corinthians alcança primeira meta orçamentária da temporada; confira

O Corinthians está na semifinal do Campeonato Paulista. Neste domingo (2), o Timão venceu o Mirassol por 2 a 0 na Neo Química Arena e carimbou a vaga. O resultado mantém o sonho do título vivo e faz o clube alvinegro alcançar a primeira meta orçamentária da temporada.

No fim do ano passado, a diretoria e o Conselho Deliberativo do Corinthians definiram um plano orçamentário que busca um superávit estimado em R$ 34 milhões. Entre os objetivos traçados para alcançar tal valor estão as metas esportivas.

As projeções do Corinthians são modestas, mas correspondem à expectativa mínima do Timão para a temporada. No plano aprovado pelo Conselho Deliberativo, o objetivo estabelecido para o clube alvinegro no Paulistão é alcançar, pelo menos, a semifinal.

Romero marcou um os gols do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, nas quartas de final do Campeonato Paulista (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Veja as metas esportivas do Corinthians para 2025

Campeonato Paulista - Semifinais Copa do Brasil - Quartas de final Libertadores - Oitavas de final Campeonato Brasileiro - 8ª colocação

Premiação do Campeonato Paulista

A Federação Paulista de Futebol (FPF) premia o campeão da competição com R$ 5 milhões, enquanto o vice-campeão ganha R$ 1,65 milhão. O terceiro colocado é premiado com R$ 1,08 milhão, e o quarto fica com R$ 850 mil, o valor mínimo garantido pelo clube alvinegro.

O Corinthians lidera a classificação geral. Como a competição não tem decisão de terceiro lugar, o Timão tem grandes chances de garantir a posição em caso de eliminação.

O clube alvinegro aguarda a definição do adversário das semifinais, que acontecerá nesta segunda-feira (3), após o confronto entre São Paulo e Novorizontino, às 20h (de Brasília), no MorumBis. Com a melhor campanha, o Corinthians deve enfrentar a equipe com a pior campanha nas semifinais: Santos, Novorizontino ou São Paulo.