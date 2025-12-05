O Grêmio não contará com dois jogadores titulares na última rodada do Brasileirão. O Tricolor visita o rebaixado Sport no domingo (7), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro.

Os volante Arthur e Dodi cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, levados na derrota por 2 a 1 para o Fluminense, na Arena. A dupla treinará nesta sexta-feira (5) e no sábado (6) no CT Luiz Carvalho e fica liberada para as férias com um dia de antecedência.

Arthur chegou na última janela de transferência, emprestado pela Juventus-ITA, e disputou 13 partidas, todas entre os 11 jogadores iniciais. Já Dodi disputou 51 partidas, sendo 40 como titular, com um gol e duas assistências.

O retorno do elenco está programado para a primeira semana de janeiro, quando começa a pré-temporada de 2026. O acordo de Arthur com o Tricolor vai até junho, enquanto de Dodi se encerra em dezembro, ambos do ano que vem.

Para substituí-los, o técnico Mano Menezes tem Cuellar, Edenílson e Camilo como opções.

Dodi cumpre suspensão contra o Sport. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Grêmio fica sem Libertadores para 2026

Com 46 pontos, o Grêmio ocupa o 11º lugar, a quatro pontos do oitavo São Paulo, e não tem mais chance de se classificar para a pré-Libertadores, em caso de G-8. A equipe gremista, contudo, depende apenas de si para garantir vaga na Sul-Americana e ter calendário internacional em 2026.

Mano Menezes fica no Grêmio?

O técnico Mano Menezes deixou o futuro em aberto no Grêmio para a próxima temporada. O comandante defendeu o trabalho da comissão, mas disse que a decisão de renovar é da nova diretoria.

O Tricolor vive uma troca de bastão na diretoria e só vai iniciar o planejamento a partir da próxima semana. O novo mandatário, Odorico Roman, assume na segunda-feira (8) na vaga de Alberto Guerra.

- Isso não vai partir do treinador, vai partir da direção. Vou trabalhar para o último jogo e entregar o melhor até a última rodada. Acho sempre bom para trabalhos ter continuidade, porque o que passamos nessa primeira parte é muito revelador para evoluir. Não estou falando isso para defender meu trabalho, quem vai avaliar são as pessoas que têm que avaliar - afirmou, em entrevista coletiva.

Em 2025, o treinador tem 13 vitórias, 12 empates e 13 derrotas em 38 jogos, com aproveitamento de 44,7%. Nas competições, foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil para o CSA e no playoff da Sul-Americana para o Alianza Lima-PER, além de ocupar a segunda parte da tabela na Série A.