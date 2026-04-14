Lucho Acosta teve lesão confirmada no ligamento colateral lateral do joelho direita após lance em Fluminense x Flamengo. O jogador passará por tratamento sem cirurgia e desfalca o Tricolor por aproximadamente um mês. Zubeldía terá que encontrar opções para diminuir o prejuízo da ausência do argentino, titular absoluto do time.

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➡️Acosta tem lesão ligamentar em Fluminense x Flamengo e fica fora por até um mês

No Fla-Flu, dá pra dizer que o Tricolor teve a primeira experiência sem o jogador. Acosta se lesionou com 10 segundos de jogo e foi substituído aos cinco minutos. A escolha de Zubeldía foi por entrar com Ganso. O camisa 10 não foi bem, e o time sentiu falta da associação de Lucho com John Kennedy.

Savarino

A opção mais parecida com Acosta é Savarino. Apesar de ter um passe um pouco menos apurado, Savarino também tem boa capacidade de condução, drible e tabelas. O venezuelano ainda leva relação em vantagem ao argentino no quesito finalização.

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Caso o atacante atue centralizado como meia, a tendência é que Serna e Canobbio joguem pelas pontas, o que torna o time do Fluminense mais rápido e direto.

Ganso

Opção no Fla-Flu, Ganso qualifica o passe, mas não consegue ter a mesma dinâmica e capacidade de associação com o centroavante que Lucho. O camisa 10 é um meia mais volante, enquanto Acosta e Savarino são meias mais atacantes.

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Caso Ganso seja o escolhido para substituir o argentino, Zubeldía mantém duvida nas pontas. São três opções para duas vagas. Serna, Savarino e Canobbio. Com Savarino, o esquema muda e o Flu passa a jogar com dois camisas 10, com Ganso qualificando o primeiro passe e organizando o jogo.

Mudança de esquema: Bernal ou Castillo

Zubeldía pode ainda optar por mudar de esquema. Nesse caso, Savarino deve ser um dos escolhido para as pontas. O venezuelano teria o dever de ser um atacante que ajuda na organização e criação.

A alteração na formação pode ser com um volante a mais ao lado de Hércules e Martinelli. Bernal, recuperado de lesão, pode ser um nome para dar mais liberdade para os outros dois volantes titulares pisarem na área. A outra opção é utilizar Castillo ao lado de John Kennedy. O argentino é um atacante mais de área, enquanto JK sai mais para tabelas e corridas nas costas da defesa. Os dois poderiam atuar juntos.

Próxima partida do Fluminense pela Libertadores é decisiva

O cenário atual, porém, coloca Savarino como favorito. Depois da atuação ruim de Ganso, da boa entrada do venezuelano e da semelhança com Lucho, Zubeldía não deve fugir dessa escolha. A alteração seria a que menos alteraria o esquema, fator que deve ser decisivo, pensando que o Fluminense terá apenas um treino para trabalhar essa ideia.

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O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (15) e recebe o Independiente Rivadavia às 21h30, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o resultado contra o Flamengo, o Tricolor segue com 20 pontos e cai para a quarta colocação na tabela.

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