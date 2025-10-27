Escalação: Coritiba tem três retornos e três baixas contra o CRB

O Coritiba tem três retornos e três desfalques para o próximo jogo da Série B. O Coxa recebe o CRB na sexta-feira (31), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 35ª rodada.

O zagueiro reserva Tiago Cóser e o atacante Clayson, que estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral-esquerdo Bruno Melo, expulso no Atletiba, voltam à ficar à disposição. Existe ainda outra possibilidade de volta.

O centroavante Rodrigo Rodrigues, que se machucou na metade de setembro diante do Goiás, tem treinado com bola no CT da Graciosa. Recuperado de lesão muscular na coxa, o jogador desfalcou o Coritiba em oito partidas.

Dellatorre retormou a titularidade, mas cumpre suspensão em Coritiba x CRB. Foto: JP Pacheco

Por outro lado, a vitória por 1 a 0 contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, gerou um trio de suspensões. O zagueiro Maicon foi expulso, enquanto o volante Sebastián Gómez e o centroavante Dellatorre receberam o terceiro amarelo.

Para a zaga, Tiago Cóser é o mais cotado para atuar ao lado de Jacy. Já Bruno Melo deve entrar na lateral esquerda para a saída de Zeca, e Vini Paulista ser mantido no meio para os atacantes Iury Castilho e Clayson brigarem por vaga. Por fim, Gustavo Coutinho substitui Dellatorre no ataque.

Provável escalação do Coritiba contra o CRB

Pedro Morisco; Alex Silva, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo (Zeca); Wallisson, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho (Clayson) e Gustavo Coutinho

Coritiba na Série B

O Coritiba é o líder da Série B, com 60 pontos, cinco pontos a mais que a Chapecoense, quinta colocada. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coxa tem 99,33% de chance de acesso à Série A e 73,8% de conquistar o título.

Coritiba x CRB: sexta (31), às 19h, Couto Pereira

Paysandu x Coritiba: domingo (9), às 20h30, Curuzu

Coritiba x Athletic-MG: sem data e horário confirmados, Couto Pereira