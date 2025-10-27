Escalação: Coritiba tem três retornos e três baixas contra o CRB
Coxa fará mudanças para receber o Galo da Praia
- Matéria
- Mais Notícias
O Coritiba tem três retornos e três desfalques para o próximo jogo da Série B. O Coxa recebe o CRB na sexta-feira (31), às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 35ª rodada.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Ex-Botafogo e Corinthians lança livro contando bastidores do futebol
Futebol Nacional27/10/2025
- Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (27/10/2025)
Onde Assistir27/10/2025
- Cruzeiro
Cruzeiro: Jardim faz desabafo e ameaça deixar o futebol brasileiro; veja
Cruzeiro26/10/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O zagueiro reserva Tiago Cóser e o atacante Clayson, que estavam suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral-esquerdo Bruno Melo, expulso no Atletiba, voltam à ficar à disposição. Existe ainda outra possibilidade de volta.
O centroavante Rodrigo Rodrigues, que se machucou na metade de setembro diante do Goiás, tem treinado com bola no CT da Graciosa. Recuperado de lesão muscular na coxa, o jogador desfalcou o Coritiba em oito partidas.
➡️ Veja mais notícias do Coritiba
Por outro lado, a vitória por 1 a 0 contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, gerou um trio de suspensões. O zagueiro Maicon foi expulso, enquanto o volante Sebastián Gómez e o centroavante Dellatorre receberam o terceiro amarelo.
Para a zaga, Tiago Cóser é o mais cotado para atuar ao lado de Jacy. Já Bruno Melo deve entrar na lateral esquerda para a saída de Zeca, e Vini Paulista ser mantido no meio para os atacantes Iury Castilho e Clayson brigarem por vaga. Por fim, Gustavo Coutinho substitui Dellatorre no ataque.
Provável escalação do Coritiba contra o CRB
- Pedro Morisco; Alex Silva, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo (Zeca); Wallisson, Vini Paulista e Josué; Lucas Ronier, Iury Castilho (Clayson) e Gustavo Coutinho
Coritiba na Série B
O Coritiba é o líder da Série B, com 60 pontos, cinco pontos a mais que a Chapecoense, quinta colocada. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coxa tem 99,33% de chance de acesso à Série A e 73,8% de conquistar o título.
Coritiba x CRB: sexta (31), às 19h, Couto Pereira
Paysandu x Coritiba: domingo (9), às 20h30, Curuzu
Coritiba x Athletic-MG: sem data e horário confirmados, Couto Pereira
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias