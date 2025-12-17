Corinthians provoca o Vasco em mosaico antes da final: 'Você não conseguiu'

Antes da bola rolar para Corinthians e Vasco da Gama, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil, a torcida do Timão preparou uma provocação contra os rivais cariocas com mosaico e faixas na Neo Química Arena.

Na imagem, um mosquito aparecia ao fundo, ao lado de faixas que mencionavam os títulos do Campeonato Brasileiro de 2011, da Copa do Brasil de 1995, da Libertadores de 2012, do Mundial de 2000 e da Copa do Brasil de 2009, todas competições vencidas pelo Corinthians em confrontos contra o Cruz-Maltino.

O principal destaque foi justamente a final do Mundial de 2000, quando o Corinthians superou o Vasco e conquistou o título. Em outra faixa, posicionada mais acima, a torcida exibiu a frase:

"Sou campeão do mundo, você não conseguiu".

Atenção em Corinthians x Vasco

O Corinthians entra na final da Copa do Brasil com atenção redobrada para a situação disciplinar do elenco. Oito jogadores estão pendurados e correm o risco de desfalcar o Timão no jogo decisivo da competição: Matheuzinho, Rodrigo Garro, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maycon, Breno Bidon, André Ramalho e Fabrizio Angileri.

A partida de ida contra o Vasco acontece nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O confronto de volta será no domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Se receberem cartão amarelo em Itaquera, os atletas citados ficarão fora do duelo no Rio de Janeiro.

