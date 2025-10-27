menu hamburguer
Futebol Nacional

Ex-Botafogo e Corinthians lança livro contando bastidores do futebol

Técnico escreveu obra em parceria com o jornalista Roberto Maleson

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/10/2025
14:46
Eduardo Barroca teve destaque no Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Eduardo Barroca teve destaque no Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
O Maracanã será palco nesta segunda-feira (27) do lançamento do livro "Modelo de Trabalho: a jornada de um treinador de futebol profissional no Brasil", escrito pelo repórter da Globo Roberto Maleson em parceria com o técnico Eduardo Barroca, ex-Botafogo e com passagem a base do Corinthians. O evento, que reunirá cerca de 400 convidados, contará com a presença de jogadores, treinadores, dirigentes e profissionais do futebol.

Nomes como Abel Braga, Carlos Alberto, Diego Ribas, Diego Souza, Filipe Luís, Joel Carli, Joel Santana, Marcelo Lomba, Paulo Angioni, René Simões, Rodrigo Caetano e Zé Ricardo devem marcar presença no seleto evento que celebra o futebol brasileiro no maior palco do mundo — o Maracanã.

A obra reúne mais de 40 depoimentos inéditos de grandes nomes do futebol brasileiro, entre eles Paulo Autuori, Mano Menezes, René Simões, Joel Santana, Betão e Paulo Roberto Falcão, revelando os bastidores e a rotina de quem vive sob pressão, lidera grupos e toma decisões que definem o destino de clubes e carreiras.

Eduardo Barroca e Fábio Carille - Corinthians
Eduardo Barroca ao lado de Fábio Carille nos tempos de Corinthians (Foto: Reprodução)

Mais do que um livro sobre futebol, Modelo de Trabalho mergulha na formação, metodologia, liderança e mentalidade dos treinadores, abordando temas como gestão de elenco, relação com dirigentes, ambiente externo, crises e resultados. O conteúdo foi construído a partir de três pilares centrais:

  1. A visão de futebol de Eduardo Barroca, um dos nomes mais respeitados da nova geração de técnicos brasileiros; 
  2. As vivências e reflexões de dezenas de personagens do esporte, compartilhando bastidores e experiências únicas; 
  3. O acesso a arquivos e registros exclusivos do dia a dia de uma comissão técnica profissional. 

O evento de lançamento terá sessão de autógrafos, ativações de marcas parceiras, espaços interativos e painéis de relacionamento.  

"O livro é um convite para entender como pensa e trabalha um treinador de alto nível no Brasil. O torcedor vê o jogo, mas não enxerga tudo o que acontece até chegar ali. Esse bastidor é o que a gente quis revelar", explicou Roberto Maleson. 

"Quisemos mostrar que ser treinador é muito mais do que tática. É lidar com pessoas, pressão, aprendizado contínuo e propósito", completou Eduardo Barroca, ex-Botafogo. 

Além de seu valor esportivo, o projeto busca promover educação, cidadania e valorização profissional no futebol brasileiro, conectando o esporte à formação humana e à gestão moderna. 

