Cruzeiro: Jardim faz desabafo e ameaça deixar o futebol brasileiro; veja

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, não concedeu a tradicional entrevista coletiva, após o empate por 0 a 0 com o Palmeiras, neste domingo (26), no Allianz Parque. Após a primeira pergunta, o treinador fez um desabafo sobre a arbitragem no futebol brasileiro, ameaçou não continuar trabalhando no país e encerrou a entrevista.

- Quando eu cheguei aqui, duas ou três pessoas disseram: 'Bem-vindo ao Brasil'. Estou muito frustrado. Eu, como treinador, só consigo interferir em algumas coisas. A alegria que eu tenho tido no Brasil com os torcedores, com o grupo fantástico no Cruzeiro, com toda essa gente… Estou frustrado, não sei se vale a pena continuar no Brasil, quando, na realidade, não somos nós que controlamos o jogo. Eu fico extremamente frustrado. Isso é uma balança. A frustração está quase a igualar o peso da satisfação daquilo que vim ao Brasil para usufruir do jogo, da emoção, dos torcedores e a paixão que as pessoas têm pelo futebol – desabafou Leonardo Jardim.

Árbitro Rafael Rodrigo Klein teve uma atuação ruim no empate do Cruzeiro com o Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja o desabafo de Leonardo Jardim, após o empate do Cruzeiro com o Palmeiras:

O técnico do Cruzeiro citou as decisões que considerou erradas da arbitragem no jogo deste domingo (26):

- Acho que foram muitas coisas. Não vale a pena relatar, vocês viram. Kaiki com o lábio todo inchado, nenhuma parada. Qualquer lance da primeira parte tinha um adversário no chão e o árbitro assistindo. O Fabrício não fez falta nenhuma. O adversário é quem faz a falta. Expulsão. As dualidades de critérios. Dizem bem-vindo ao Brasil, mas não quero isso para mim. Eu gosto de controlar o jogo e que os jogadores sejam os responsáveis – acrescentou Leonardo Jardim.

Jardim reclamou da expulsão do zagueiro do Cruzeiro, Fabrício Bruno, no meio do segundo tempo

Ainda aos 12 minutos do primeiro tempo, o árbitro Rafael Klein foi ao VAR para ver a entrada do zagueiro Gustavo Gómez em Wanderson e aplicou apenas o cartão amarelo no jogador do Palmeiras, enquanto o atacante do Cruzeiro teve de ser substituído. Aos 25 minutos do segundo tempo, Rafael Klein mostrou o segundo cartão amarelo para o zagueiro Fabrício Bruno, após marcar falta sobre o meia Allan, do Palmeiras.