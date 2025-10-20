Bruno Melo, do Coritiba, pede desculpas por expulsão no Atletiba

O lateral-esquerdo Bruno Melo, do Coritiba, pediu desculpas pela expulsão no clássico Atletiba. O Coxa empatou em 0 a 0 com o Athletico no domingo (19), no Couto Pereira, pela 33ª rodada da Série B.

Bruno Melo recebeu o primeiro cartão amarelo aos 15 minutos por dar um carrinho no atacante Julimar, do Furacão, no campo defensivo. Depois, aos 25, levou o segundo cartão amarelo e, consequetemente, o vermelho por tentar retardar uma cobrança de lateral de Benavídez, no campo de ataque.

- O que aconteceu foi um erro, algo que não vai se repetir. Vestir esta camisa é uma honra e uma responsabilidade enorme. Nada justifica o que aconteceu e, de coração, peço desculpas - afirmou Bruno Melo, nas redes sociais.

Com a expulsão precoce, o técnico Mozart tirou o atacante Clayson para a entrada do zagueiro Tiago Cóser, com objetivo de fazer uma linha de cinco defensores. A mexida tática ajudou, e o Coxa conseguiu segurar o empate, mesmo com desvantagem numérica por 76 minutos.

Vale lembrar que o time alviverde tem a zaga menos vazada da Série B, com 21 gols sofridos em 33 partidas. O Coritiba, por exemplo, não levou gol em 18 rodadas.

- Eu não gosto de falar individualmente, porque o futebol é um jogo coletivo. É óbvio que o Bruno (Melo) saiu se lamentando e fez falta para nós, mas o Bruno é um cara fantástico. Teve esse momento ali, mas nós conseguimos, com sacrifício, remediar. São coisas que infelizmente acontecem, mas eu não posso esquecer o que o Bruno já também nos deu o gol que praticamente selou a vitória contra o Avaí. E vai continuar nos ajudando - minimizou o técnico Mozart, em entrevista coletiva.

Bruno Melo é baixa em Volta Redonda

Suspenso, o lateral-esquerdo Bruno Melo desfalca o Coritiba no próximo jogo. O Coxa viaja para encarar o Volta Redonda no sábado (25), às 16h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela 34ª rodada.

Na temporada, jogador tem dois gols e uma assistência em 28 jogos. Para a vaga, o técnico Mozart tem Zeca e João Almeida como opções.

Além do lateral, o zagueiro Tiago Cóser e o atacante Clayson também cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Coritiba na Série B

Com o empate no clássico, o Coritiba é o atual líder da Série B, com 57 pontos, três pontos acima do Novorizontino, quinto colocado. O rival Athletico ocupa a sétima posição, com 50 pontos, a quatro pontos do Remo, último time dentro do G-4.