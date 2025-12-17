Sem diretores afastados, conselho debate orçamento do São Paulo; veja detalhes

O Conselho Deliberativo do São Paulo se reuniu nesta quarta-feira, dia 17 de dezembro, para discutir e votar o orçamento para a temporada 2026. O Lance! apurou alguns detalhes e bastidores da reunião, que aconteceu no salão nobre do estádio do Morumbis.

Douglas Schwartzmann e Mara Casares, envolvidos no escândalo de venda clandestina de ingressos de camarote do Morumbis, após o vazamento de áudios nesta semana, não marcaram presença. Ambos solicitaram licença de seus cargos.

Mesmo sob um clima tenso após as polêmicas que vieram à tona nos últimos dias, a reportagem apurou que boa parte da reunião foi voltada à discussão do orçamento, com mediação do presidente Olten Ayres. Em relação ao orçamento em si, alguns pontos foram debatidos. Julio Casares, presidente do clube, também não se manifestou.

Estão previstos valores como R$ 931,8 milhões em receitas, sendo R$ 180 milhões provenientes da venda de jogadores. Em meio às discussões sobre a separação do social e do futebol, gastos previstos para festa junina e eventos do gênero também entraram em pauta.

Os conselheiros deliberativos têm, a partir de agora, um prazo curto para decidir sobre a aprovação ou rejeição do orçamento de 2026.

Reunião acabou após protestos de torcedores do São Paulo

A reunião estava acontecendo no salão nobre, que fica no Morumbis, mas foi interrompida após protesto de torcedores no portão.

Inclusive, o Lance! apurou que alguns representantes de organizadas do São Paulo também estavam presentes. A polícia militar apareceu para conter, enquanto Olten Ayres, presidente do Conselho, chegou a conversar com alguns torcedores que estavam presentes na porta.