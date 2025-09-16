Rodrigo Rodrigues se lesiona e desfalca o Coritiba na Série B
Centroavante se machucou no empate com o Goiás
- Matéria
- Mais Notícias
O Coritiba recebeu uma notícia negativa na tarde desta terça-feira (16). O atacante Rodrigo Rodrigues teve lesão confirmada e desfalcará o Coxa em, pelo menos, dois jogos da Série B.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Escalação: Coritiba aguarda retorno de Josué e mexe no ataque contra América-MG
Futebol Nacional16/09/2025
- Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (16/09/2025)
Onde Assistir16/09/2025
- Futebol Nacional
Diretor do Goiás faz ameaça e depois pede desculpas para lateral do Coritiba
Futebol Nacional15/09/2025
O time alviverde volta a campo contra o América-MG no domingo (21), às 16h (de Brasília), na Arena Independência, pela 27ª rodada. Depois recebe o Criciúma na quinta-feira (25), às 19h, Couto Pereira.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Rodrigo Rodrigues se contundiu no empate em 0 a 0 com o Goiás, em casa, na sexta-feira (12). Ele se chocou com o zagueiro Marcão e foi substituído por Gustavo Coutinho ainda no primeiro tempo.
De acordo com o Coritiba, o centroavante sofreu uma lesão muscular na coxa direita e iniciou tratamento com a fisioterapia nesta semana. Existe a expectativa dele ficar à disposição diante do Avaí na segunda (29), às 21h30, na Ressacada, pelo 29ª rodada.
Sem Rodrigo Rodrigues, o técnico Mozart tem Gustavo Coutinho e Dellatorre como alternativas. O primeiro deve ser o titular.
Único reforço na última janela de transferência, Rodrigo Rodrigues chegou ao Alto da Glória na metade de agosto. Até aqui, o atacante tem um gol em três jogos, sendo dois como titular, com a camisa alviverde.
Coritiba tem outros três desfalques
O técnico Mozart tem outras três ausências no elenco para o jogo em Belo Horizonte. O goleiro Pedro Rangel, o volante Filipe Machado e o atacante Clayson foram expulsos na confusão com os atletas do Goiás após o fim da partida.
Do trio, apenas Clayson tem sido titular. Iury Castilho é o mais cotado para substituí-lo. Filipe Machado era titular absoluto no meio-campo, mas perdeu a posição nos últimos dois jogos. Por fim, Pedro Rangel é reserva de Pedro Morisco, um dos destaques alviverde.
Por outro lado, o meia Josué se recuperou de dores musculares na coxa e deve retornar ao time titular. Além dele, o treinador alviverde também aguarda os retornos do zagueiro/lateral Bruno Melo, em recuperação de uma lesão muscular na coxa, e do atacante Everaldo, que trata de uma entorse no tornozelo.
A dupla está em fase final de transição e, com a semana livre, deve estar apta para ser relacionada. Já o lateral-direito Alex Silva segue em tratamento de uma lesão muscular na coxa direita e só deve voltar em outubro.
➡️ Veja mais notícias do Coritiba
Coritiba na Série B
O Coxa é o atual líder da Série B, com 47 pontos, dois pontos acima do Goiás. A diferença para o Novorizontino, primeiro time fora do G-4, é de setepontos.
De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coritiba tem 89,9% de chance de acesso e 40,5% de ser campeão. Faltam 12 rodadas.
- América-MG x Coritiba: domingo (21), às 16h, Arena Independência
- Coritiba x Criciúma: quinta (25), às 19h, Couto Pereira
- Avaí x Coritiba: segunda (29), às 21h30, Ressacada
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias