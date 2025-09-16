Rodrigo Rodrigues se lesiona e desfalca o Coritiba na Série B

O Coritiba recebeu uma notícia negativa na tarde desta terça-feira (16). O atacante Rodrigo Rodrigues teve lesão confirmada e desfalcará o Coxa em, pelo menos, dois jogos da Série B.

O time alviverde volta a campo contra o América-MG no domingo (21), às 16h (de Brasília), na Arena Independência, pela 27ª rodada. Depois recebe o Criciúma na quinta-feira (25), às 19h, Couto Pereira.

Rodrigo Rodrigues se contundiu no empate em 0 a 0 com o Goiás, em casa, na sexta-feira (12). Ele se chocou com o zagueiro Marcão e foi substituído por Gustavo Coutinho ainda no primeiro tempo.

De acordo com o Coritiba, o centroavante sofreu uma lesão muscular na coxa direita e iniciou tratamento com a fisioterapia nesta semana. Existe a expectativa dele ficar à disposição diante do Avaí na segunda (29), às 21h30, na Ressacada, pelo 29ª rodada.

Sem Rodrigo Rodrigues, o técnico Mozart tem Gustavo Coutinho e Dellatorre como alternativas. O primeiro deve ser o titular.

Rodrigo Rodrigues se lesionou em Coritiba 0x0 Goiás na sexta-feira (12). Foto: JP Pacheco/Coritiba

Único reforço na última janela de transferência, Rodrigo Rodrigues chegou ao Alto da Glória na metade de agosto. Até aqui, o atacante tem um gol em três jogos, sendo dois como titular, com a camisa alviverde.

Coritiba tem outros três desfalques

O técnico Mozart tem outras três ausências no elenco para o jogo em Belo Horizonte. O goleiro Pedro Rangel, o volante Filipe Machado e o atacante Clayson foram expulsos na confusão com os atletas do Goiás após o fim da partida.

Do trio, apenas Clayson tem sido titular. Iury Castilho é o mais cotado para substituí-lo. Filipe Machado era titular absoluto no meio-campo, mas perdeu a posição nos últimos dois jogos. Por fim, Pedro Rangel é reserva de Pedro Morisco, um dos destaques alviverde.

Por outro lado, o meia Josué se recuperou de dores musculares na coxa e deve retornar ao time titular. Além dele, o treinador alviverde também aguarda os retornos do zagueiro/lateral Bruno Melo, em recuperação de uma lesão muscular na coxa, e do atacante Everaldo, que trata de uma entorse no tornozelo.

A dupla está em fase final de transição e, com a semana livre, deve estar apta para ser relacionada. Já o lateral-direito Alex Silva segue em tratamento de uma lesão muscular na coxa direita e só deve voltar em outubro.

Coritiba na Série B

O Coxa é o atual líder da Série B, com 47 pontos, dois pontos acima do Goiás. A diferença para o Novorizontino, primeiro time fora do G-4, é de setepontos.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coritiba tem 89,9% de chance de acesso e 40,5% de ser campeão. Faltam 12 rodadas.