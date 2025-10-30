menu hamburguer
Escalação: Athletico perde titular e conta com volta de lateral diante do Goiás

Dudu sofre lesão, e Esquivel volta a ficar à disposição no Furacão

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 30/10/2025
17:38
Atualizado há 6 minutos
Esquivel Athletico
imagem cameraEsquivel não joga pelo Athletico desde 27 de setembro. Foto: José Tramontin/Athletico
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Athletico perdeu o meio-campista Dudu, mas ganhou o retorno do lateral-esquerdo Esquivel para o próximo jogo da Série B. O Furacão encara o Goiás no sábado (1), às 16h (de Brasília), na Serrinha, pela 35ª rodada.

continua após a publicidade

Dudu saiu lesionado na vitória por 2 a 0 diante do Amazonas na segunda-feira (27), na Arena da Baixada, e virou desfalque de última hora. O jogador sentiu dores no adutor da coxa e será preservado para as três rodadas finais.

Já Esquivel foi relacionado após pouco mais de um mês de tratamento. Ele se recuperou de lesão muscular na coxa direita, sofrida contra o Operário-PR, em 27 de setembro, e deve ficar no banco de reservas.

continua após a publicidade

O técnico Odair Hellmann ainda conta com as voltas do meia Zapelli e do atacante Kevin Viveros, que estavam suspensos e entram normalmente no time titular. Por outro lado, o centroavante Alan Kardec cumpre suspensão.

➡️ Veja mais notícias do Athletico

Na escalação, o comandante rubro-negro deve retomar o esquema de três zagueiros com a entrada de Aguirre e tem dúvidas no meio-campo e no ataque. Felipinho, Patrick, Mendoza e Leozinho brigam por duas vagas.

continua após a publicidade

Provável escalação do Athletico contra o Goiás

  • Santos; Carlos Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Felipinho (Patrick), Zapelli e Léo Derik; Mendoza (Leozinho), Julimar e Viveros.

Athletico na Série B

O Athletico ocupa a sétima posição, com 53 pontos, a dois pontos do Goiás, último time dentro do G-4. Entre eles, estão Novorizontino (5º colocado, 55 pontos) e Criciúma (6º, 54 pontos).

Goiás x Athletico: sábado (1), às 16h, Serrinha

Athletico x Volta Redonda: sábado (8), às 18h30, Arena da Baixada

Ferroviária-SP x Athletico: sem data e horário, Fonte Luminosa

