Escalação: Athletico tem retorno de dupla decisiva contra o Goiás

O Athletico tem o retorno de dois jogadores importantes para o próximo jogo da Série B: o meia Zapelli e o atacante Kevin Viveros. O Furacão encara o Goiás no sábado (1), às 16h (de Brasília), na Serrinha, pela 35ª rodada.

Zapelli e Viveros desfalcaram o time rubro-negro na vitória por 2 a 0 diante do Amazonas na segunda-feira (27), na Arena da Baixada. A dupla estava suspensa pelo terceiro cartão amarelo e tem papel determinante na equipe de Odair Hellmann.

Zapelli, 23 anos, é o principal garçom atleticano na temporada: 10 assistências em 51 jogos. Na Série B, ele tem sete passes para gol em 31 partidas e fica atrás apenas de Giovanni Agusto, da Chapecoense, que tem nove em 29 confrontos.

O meia argentino, a partir do returno, começou a atuar recuado como volante e tem números expressivos. Ele lidera alguns mecanismos criativos do Athletico, como passes no último terço e para finalizações, além de colaborar defensivamente, sendo o segundo em interceptações e o terceiro em recuperações de bola.

Já Viveros, 25 anos, é o artilheiro do Furacão na Série B, com oito gols em 17 partidas, quase uma média de um gol por jogo na competição. Pedro Rocha, do Remo, marcou 14 vezes em 28 jogos e lidera o ranking na Segundona.

Maior contratação da história do Athletico, ao custo de R$ 27,4 milhões, o centroavante colombiano também tem um gol pela Copa do Brasil. Ao todo, são nove gols e uma assistência em 21 confrontos com a camisa rubro-negra.

Uma dúvida e uma baixa

Ainda há expecativa do lateral-esquerdo Esquivel ficar à disposição para o confronto. Ele se recuperou de lesão muscular na coxa direita, sofrida há quase um mês, e treina normalmente com o grupo atleticano.

Por outro lado, o atacante Alan Kardec recebeu o terceiro cartão amarelo na última partida e cumpre suspensão automática.

Athletico na Série B

O Athletico ocupa a sétima posição, com 53 pontos, a dois pontos do Goiás, último time dentro do G-4. Entre eles, estão Novorizontino (5º colocado, 55 pontos) e Criciúma (6º, 54 pontos).