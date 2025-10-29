menu hamburguer
Futebol Nacional

Goiás dispensa ex-São Paulo e mais um antes de 'finais' na Série B

Rodrigo Andrade e Martín Benítez foram liberados pelo Esmeraldino


Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 29/10/2025
11:31
Benítez Goiás
imagem cameraBenítez fez apenas novo jogos pelo Goiás. Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás
  
  

O Goiás rescindiu o contrato de dois jogadores antes das "quatro finais" da Série B. O volante Rodrigo Andrade e o meia Martín Benítez, ex-Vasco, São Paulo e Grêmio, foram liberados pelo clube nesta semana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A diretoria esmeraldina fez o acerto com a dupla e pagou os vencimentos antecipadamente. Eles tinham vínculo até o final de novembro, quando termina a Segundona.

Benítez, 31 anos, veio do América-MG no começo da Série B e não se firmou no time com Vagner Mancini e nem na chegada recente de Fábio Carille. O meia argentino não era relacionado desde 12 de setembro, na 26ª rodada.

Pelo Goiás, Benítez disputou apenas nove jogos, sendo um como titular, e não marcou gol e nem deu assistência A última partida foi em 7 de setembro, diante do Avaí, pela 25ª rodada, quando atuou por sete minutos.

Já Rodrigo Andrade, 28 anos, chegou do Mirassol no início da temporada e teve um desempenho irregular. Ele começou o Goiano e a Segundona no banco de reservas, mas sendo acionado com frequência.

A partir do returno da Série B, o volante passou a jogar como titular e atuou em oito dos últimos 10 jogos, inclusive na estreia de Carille. Na rodada passada, diante do Criciúma, ele saiu da titularidade para sequer foi relacionado.

Ao todo, Rodrigo Andrade fez 24 jogos, sendo a metade como titular, pelo Goiás. Ele marcou dois gols e deu duas assistências.

Rodrigo Andrade Goiás
Rodrigo Andrade tem dois acessos na Série B. Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás

➡️ Veja a tabela completa da Série B

Goiás na Série B

A quatro rodadas do fim da Série B, o Goiás ocupa a quarta posição, com 55 pontos, e faz confrontos diretos para tentar confirmar o acesso. O Esmeraldino encara Athletico (7º colocado, casa), Cuiabá (9º, fora), Novorizontino (5º, casa) e Remo (3º, fora).

