Corinthians fecha patrocínio para finais da Copa do Brasil

O Corinthians, que disputará a final da Copa do Brasil contra o Vasco, fechou um acordo com a marca chinesa de carros elétricos, Build Your Dreams (BYD), para estampar a barra da camisa corinthiana nos dois jogos. A informação foi divulgada pelo "Uol", e foi confirmada pelo Lance!, os valores ainda não foram divulgados.

O acordo entre as partes acontece em meio a prospecção do Corinthians de conseguir novos patrocinadores para a temporada de 2026, que começará ainda em janeiro, com o Campeonato Paulista e Brasileirão.

A diretoria do Corinthians possui uma política de "respeitar" os parceiros e a abertura da parceria com a BYD pode desencadear novos acordos para o futuro

Possível renovação com o Máster

Corinthians e a casa de apostas Esportes da Sortes negociam uma renovação de contrato do patrocínio máster do uniforme alvinegro. A empresa é parceira do Timão desde julho de 2024, quando fechou um acordo para o pagamento de R$ 309 milhões em três anos.

O Corinthians espera uma valorização do acordo para os próximos anos. Houve um encontro entre as partes para a debater detalhes, mas ainda não há um acerto.

Memphis, do Corinthians, durante partida Corinthians x Cruzeiro. (Foto: Léo Barrilari/GazetaPress)

Onde assistir a primeira partida da final da Copa do Brasil?

Corinthians e Vasco abrem as finais da Copa do Brasil nesta quarta-feira (16). Na Neo Química Arena, em São Paulo, as equipes se enfrentam às 21h30 (de Brasília), no jogo de ida da decisão da competição nacional. O duelo terá transmissão da Globo (tv aberta), da SporTV (tv fechada), Premiere (pay-per-view) e Prime Video (streaming).

Desfalques

O Timão chega completo para o primeiro jogo da decisão. Entretanto, conta com sete pendurados: Rodrigo Garro, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maycon, Breno Bidon e André Ramalho.

O Vasco segue com desfalques importantes para a decisão. O técnico não poderá contar com Lucas Piton, Jair, Adson e Paulo Ricardo, que continuam entregues ao departamento médico e não têm condições de jogo.

