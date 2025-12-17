Ronaldo Fenômeno compara Kings League com futebol: 'Muito mais divertido'

A chegada da Kings World Cup Nations ao Brasil ganhou um entusiasta de peso. Em live realizada na tarde da última terça-feira (17), Ronaldo Fenômeno não poupou elogios ao modelo de jogo criado por Gerard Piqué e foi além: para o craque, o formato consegue entregar mais diversão que o tradicional futebol de campo.

Questionado sobre a aceitação do público brasileiro ao projeto, Ronaldo foi enfático ao separar o esporte tradicional do entretenimento puro proposto pela liga.

— Aqui nós não vamos inventar nada. O futebol brasileiro, o povo brasileiro já é apaixonado por futebol. E esse formato é um formato, sejamos sinceros, é muito mais divertido que o formato tradicional, que todos nós somos apaixonados, mas é um formato de entretenimento — afirmou o Fenômeno.

Apesar da comparação ousada, Ronaldo fez questão de reforçar que a Kings League não surge para substituir o futebol de 11, mas sim para atrair novas audiências. Para o ex-campeão do mundo com a camisa da seleção brasileira, um formato impulsiona o outro.

Ronaldo e Kaká participaram da live da Kings League para falar sobre a Copa do Mundo da modalidade criada por Piqué (Foto: Divulgação)<br>

— Como todos nós já falamos antes, é um complemento para o futebol tradicional. Eu acho que isso aqui ajuda a fomentar o futebol. Então eu acho que é bem por aí, não tem muito o que inventar — explicou.

Com a experiência de quem geriu clubes como Cruzeiro e Valladolid, Ronaldo enxerga que o terreno no Brasil já está preparado para o sucesso absoluto da Copa das Nações, que reunirá seleções de todo o mundo no formato de futebol 7 com regras disruptivas.

— A paixão já está na cabeça do futebol brasileiro, do povo brasileiro. Então eu tenho certeza que o povo já abraçou no campeonato nacional e vai abraçar também na Copa das Nações — concluiu.

A transmissão, que contou também com as presenças de Kaká, Piqué, e dos craques do Fut7 Kelvin Oliveira e Lipão, teve como alvo promover o evento que vai acontecer no Brasil.