A quatro rodadas do fim, a Série B tem 11 times com chances de conquistar o acesso para a elite do futebol brasileiro - apenas quatro sobem. Três equipes possuem mais de 50% de possibilidade de subir, enquanto outros quatro têm números próximos e mais quatro ainda se mantêm vivos.

continua após a publicidade

Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Líder, com 60 pontos, o Coritiba é o clube mais tranquilo e tem 98,9% de chance de subir. Chapecoense (84,6%) e Remo (69,6%) tiveram um bom avanço e ocupam a segunda e terceira colocações, com 47 pontos, respectivamente.

O Goiás (36,5%) reagiu e retornou ao G-4, na quarta posição, com 55 pontos. O problema do Esmeraldino é que tem um trio muito próximo em possibilidades e pontuações.

continua após a publicidade

Novorizontino (36%) possui os mesmos 55 pontos do time goiano, e o Criciúma (35,4%) tem um ponto a menos que a dupla. Já o Athletico (32,6%), sétimo colocado, chegou a 53 pontos.

Ainda existem times que sonham com o acesso, como o CRB, Cuiabá, Atlético-GO e Avaí, mas as possibilidades ficam abaixo de 5% e nem chegam a 1% em alguns casos.

continua após a publicidade

➡️Veja a tabela completa da Série B

As quatro rodadas restantes dos times com mais chances de acesso na Série B. Foto: Arte/Lance!

Possibilidades de acesso na Série B

Coritiba: 98,9% (1º colocado, 60 pontos) Chapecoense: 84,6% (2º colocado, 57 pontos) Remo: 69,6% (3º colocado, 57 pontos) Goiás: 36,5% (4º colocado, 55 pontos) Novorizontino: 36% (5º colocado, 55 pontos) Criciúma: 35,4% (6º colocado, 55 pontos) Athletico: 32,6% (7º colocado, 53 pontos) CRB: 5% (8º colocado, 54 pontos) Cuiabá: 0,87% (9º colocado, 51 pontos) Atlético-GO: 0,47% (10º colocado, 50 pontos) Avaí: 0,098% (11º colocado, 48 pontos)

Pontuação para o acesso na Série B

A média histórica de acesso na Série B, desde o início dos pontos corridos em 2006, é de 63 pontos. De acordo com a UFMG, a equipe que chegar nesta pontuação tem 98,1% de chance de subir nesta temporada.

Já o número garantido em 2025 para subir é de 65 pontos. O número pode variar a cada rodada e a história traz outras possibilidades.

Em 2024, por exemplo, o Novorizontino não subiu mesmo com 64 pontos, assim como o São Caetano em 2011, com 71 pontos, a maior pontuação a ficar de fora. Por outro lado, o Goiás conquistou o acesso com 60 pontos, em 2018, e o Vitória com 59 pontos, em 2007, na menor pontuação a se classificar para a elite.

65 pontos: 100%

64 pontos: 99,8%

63 pontos: 98,1%

62 pontos: 88,2%

61 pontos: 60,5%

Veja a pontuação do quarto colocado na história da Série B

2006: 61 pontos (América-RN)

2007: 59 pontos (Vitória)

2008: 63 pontos (Grêmio Barueri)

2009: 65 pontos (Atlético-GO)

2010: 63 pontos (América-MG)

2011: 61 pontos (Sport)

2012: 71 pontos (Vitória)

2013: 60 pontos (Figueirense)

2014: 62 pontos (Avaí)

2015: 65 pontos (América-MG)

2016: 63 pontos (Bahia)

2017: 64 pontos (Paraná Clube)

2018: 60 pontos (Goiás)

2019: 62 pontos (Atlético-GO)

2020: 61 pontos (Cuiabá)

2021: 64 pontos (Avaí)

2022: 62 pontos (Vasco)

2023: 64 pontos (Atlético-GO)

2024: 64 pontos (Ceará)

Jogos da 35ª rodada da Série B

A 35ª rodada começará na sexta-feira (31) e se encerra na segunda-feira (3). Os destaques ficam para os confrontos diretos entre Goiás e Athletico e Remo e Chapecoense.