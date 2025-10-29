Série B: com 11 clubes, veja chances de acesso nas últimas quatro rodadas
Coritiba, Chapecoense e Remo aumentam distância para concorrentes
A quatro rodadas do fim, a Série B tem 11 times com chances de conquistar o acesso para a elite do futebol brasileiro - apenas quatro sobem. Três equipes possuem mais de 50% de possibilidade de subir, enquanto outros quatro têm números próximos e mais quatro ainda se mantêm vivos.
Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Líder, com 60 pontos, o Coritiba é o clube mais tranquilo e tem 98,9% de chance de subir. Chapecoense (84,6%) e Remo (69,6%) tiveram um bom avanço e ocupam a segunda e terceira colocações, com 47 pontos, respectivamente.
O Goiás (36,5%) reagiu e retornou ao G-4, na quarta posição, com 55 pontos. O problema do Esmeraldino é que tem um trio muito próximo em possibilidades e pontuações.
Novorizontino (36%) possui os mesmos 55 pontos do time goiano, e o Criciúma (35,4%) tem um ponto a menos que a dupla. Já o Athletico (32,6%), sétimo colocado, chegou a 53 pontos.
Ainda existem times que sonham com o acesso, como o CRB, Cuiabá, Atlético-GO e Avaí, mas as possibilidades ficam abaixo de 5% e nem chegam a 1% em alguns casos.
➡️Veja a tabela completa da Série B
Possibilidades de acesso na Série B
- Coritiba: 98,9% (1º colocado, 60 pontos)
- Chapecoense: 84,6% (2º colocado, 57 pontos)
- Remo: 69,6% (3º colocado, 57 pontos)
- Goiás: 36,5% (4º colocado, 55 pontos)
- Novorizontino: 36% (5º colocado, 55 pontos)
- Criciúma: 35,4% (6º colocado, 55 pontos)
- Athletico: 32,6% (7º colocado, 53 pontos)
- CRB: 5% (8º colocado, 54 pontos)
- Cuiabá: 0,87% (9º colocado, 51 pontos)
- Atlético-GO: 0,47% (10º colocado, 50 pontos)
- Avaí: 0,098% (11º colocado, 48 pontos)
Pontuação para o acesso na Série B
A média histórica de acesso na Série B, desde o início dos pontos corridos em 2006, é de 63 pontos. De acordo com a UFMG, a equipe que chegar nesta pontuação tem 98,1% de chance de subir nesta temporada.
Já o número garantido em 2025 para subir é de 65 pontos. O número pode variar a cada rodada e a história traz outras possibilidades.
Em 2024, por exemplo, o Novorizontino não subiu mesmo com 64 pontos, assim como o São Caetano em 2011, com 71 pontos, a maior pontuação a ficar de fora. Por outro lado, o Goiás conquistou o acesso com 60 pontos, em 2018, e o Vitória com 59 pontos, em 2007, na menor pontuação a se classificar para a elite.
- 65 pontos: 100%
- 64 pontos: 99,8%
- 63 pontos: 98,1%
- 62 pontos: 88,2%
- 61 pontos: 60,5%
Veja a pontuação do quarto colocado na história da Série B
- 2006: 61 pontos (América-RN)
- 2007: 59 pontos (Vitória)
- 2008: 63 pontos (Grêmio Barueri)
- 2009: 65 pontos (Atlético-GO)
- 2010: 63 pontos (América-MG)
- 2011: 61 pontos (Sport)
- 2012: 71 pontos (Vitória)
- 2013: 60 pontos (Figueirense)
- 2014: 62 pontos (Avaí)
- 2015: 65 pontos (América-MG)
- 2016: 63 pontos (Bahia)
- 2017: 64 pontos (Paraná Clube)
- 2018: 60 pontos (Goiás)
- 2019: 62 pontos (Atlético-GO)
- 2020: 61 pontos (Cuiabá)
- 2021: 64 pontos (Avaí)
- 2022: 62 pontos (Vasco)
- 2023: 64 pontos (Atlético-GO)
- 2024: 64 pontos (Ceará)
Jogos da 35ª rodada da Série B
A 35ª rodada começará na sexta-feira (31) e se encerra na segunda-feira (3). Os destaques ficam para os confrontos diretos entre Goiás e Athletico e Remo e Chapecoense.
- Coritiba x CRB
- Atlético-GO x Paysandu
- Ferroviária-SP x Criciúma
- Goiás x Athletico
- Avaí x Athletic-MG
- Amazonas x Cuiabá
- Remo x Chapecoense
- Operário-PR x Vila Nova
- América-MG x Novorizontino
- Volta Redonda x Botafogo-SP
