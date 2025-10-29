menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Série B: com 11 clubes, veja chances de acesso nas últimas quatro rodadas

Coritiba, Chapecoense e Remo aumentam distância para concorrentes

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 29/10/2025
07:00
Série B Taça troféu
imagem cameraSérie B tem mais quatro rodadas e briga acirrado por acesso. Foto: Divulgação/Cruzeiro
A quatro rodadas do fim, a Série B tem 11 times com chances de conquistar o acesso para a elite do futebol brasileiro - apenas quatro sobem. Três equipes possuem mais de 50% de possibilidade de subir, enquanto outros quatro têm números próximos e mais quatro ainda se mantêm vivos.

Os números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Líder, com 60 pontos, o Coritiba é o clube mais tranquilo e tem 98,9% de chance de subir. Chapecoense (84,6%) e Remo (69,6%) tiveram um bom avanço e ocupam a segunda e terceira colocações, com 47 pontos, respectivamente.

O Goiás (36,5%) reagiu e retornou ao G-4, na quarta posição, com 55 pontos. O problema do Esmeraldino é que tem um trio muito próximo em possibilidades e pontuações.

Novorizontino (36%) possui os mesmos 55 pontos do time goiano, e o Criciúma (35,4%) tem um ponto a menos que a dupla. Já o Athletico (32,6%), sétimo colocado, chegou a 53 pontos.

Ainda existem times que sonham com o acesso, como o CRB, Cuiabá, Atlético-GO e Avaí, mas as possibilidades ficam abaixo de 5% e nem chegam a 1% em alguns casos.

➡️Veja a tabela completa da Série B

Rodadas G-4 Série B
As quatro rodadas restantes dos times com mais chances de acesso na Série B. Foto: Arte/Lance!

Possibilidades de acesso na Série B

  1. Coritiba: 98,9% (1º colocado, 60 pontos)
  2. Chapecoense: 84,6% (2º colocado, 57 pontos)
  3. Remo: 69,6% (3º colocado, 57 pontos)
  4. Goiás: 36,5% (4º colocado, 55 pontos)
  5. Novorizontino: 36% (5º colocado, 55 pontos)
  6. Criciúma: 35,4% (6º colocado, 55 pontos)
  7. Athletico: 32,6% (7º colocado, 53 pontos)
  8. CRB: 5% (8º colocado, 54 pontos)
  9. Cuiabá: 0,87% (9º colocado, 51 pontos)
  10. Atlético-GO: 0,47% (10º colocado, 50 pontos)
  11. Avaí: 0,098% (11º colocado, 48 pontos)

Pontuação para o acesso na Série B

A média histórica de acesso na Série B, desde o início dos pontos corridos em 2006, é de 63 pontos. De acordo com a UFMG, a equipe que chegar nesta pontuação tem 98,1% de chance de subir nesta temporada.

Já o número garantido em 2025 para subir é de 65 pontos. O número pode variar a cada rodada e a história traz outras possibilidades.

Em 2024, por exemplo, o Novorizontino não subiu mesmo com 64 pontos, assim como o São Caetano em 2011, com 71 pontos, a maior pontuação a ficar de fora. Por outro lado, o Goiás conquistou o acesso com 60 pontos, em 2018, e o Vitória com 59 pontos, em 2007, na menor pontuação a se classificar para a elite.

  • 65 pontos: 100%
  • 64 pontos: 99,8%
  • 63 pontos: 98,1%
  • 62 pontos: 88,2%
  • 61 pontos: 60,5%

Veja a pontuação do quarto colocado na história da Série B

  • 2006: 61 pontos (América-RN)
  • 2007: 59 pontos (Vitória)
  • 2008: 63 pontos (Grêmio Barueri)
  • 2009: 65 pontos (Atlético-GO)
  • 2010: 63 pontos (América-MG)
  • 2011: 61 pontos (Sport)
  • 2012: 71 pontos (Vitória)
  • 2013: 60 pontos (Figueirense)
  • 2014: 62 pontos (Avaí)
  • 2015: 65 pontos (América-MG)
  • 2016: 63 pontos (Bahia)
  • 2017: 64 pontos (Paraná Clube)
  • 2018: 60 pontos (Goiás)
  • 2019: 62 pontos (Atlético-GO)
  • 2020: 61 pontos (Cuiabá)
  • 2021: 64 pontos (Avaí)
  • 2022: 62 pontos (Vasco)
  • 2023: 64 pontos (Atlético-GO)
  • 2024: 64 pontos (Ceará)

Jogos da 35ª rodada da Série B

A 35ª rodada começará na sexta-feira (31) e se encerra na segunda-feira (3). Os destaques ficam para os confrontos diretos entre Goiás e Athletico e Remo e Chapecoense.

  1. Coritiba x CRB
  2. Atlético-GO x Paysandu
  3. Ferroviária-SP x Criciúma
  4. Goiás x Athletico
  5. Avaí x Athletic-MG
  6. Amazonas x Cuiabá
  7. Remo x Chapecoense
  8. Operário-PR x Vila Nova
  9. América-MG x Novorizontino
  10. Volta Redonda x Botafogo-SP

