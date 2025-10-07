menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Emprestado pelo Cruzeiro, Marlon atinge meta e será comprado pelo Grêmio

Lateral completou 25 jogos e fica em definitivo no Tricolor gaúcho

Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 07/10/2025
15:56
Paulo Henrique e Marlon em Vasco x Grêmio (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
imagem cameraLateral Marlon disputou 25 jogos pelo Grêmio nesta temporada e fica em definitivo no clube gaúcho (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
O Cruzeiro já tem garantida a primeira venda para a próxima janela de transferências, que será aberta em 5 de janeiro de 2026. Emprestado até dezembro de 2025, o lateral-esquerdo Marlon atingiu 25 jogos pelo Grêmio e terá que ser adquirido em definitivo, conforme cláusula do contrato de empréstimo assinado pelos dois clubes.

O valor da negociação é de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 23 milhões), que serão pagos parceladamente pelo clube gaúcho nos dois próximos anos.

Nas graças do técnico Mano Menezes, que não abriu mão do jogador na equipe, Marlon, de 28 anos, completou os 25 jogos pelo Grêmio na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, sábado (4), em Bragança Paulista (SP), pelo Brasileirão – o lateral, após a partida, deu declaração forte contra a arbitragem, que marcou um pênalti quando a bola bateu no braço do jogador, já no fim da partida.

Marlon chegou ao Grêmio em abril deste ano, no fim da janela de transferências dos estaduais, e disputou 21 partidas pelo Brasileirão, duas pela Copa do Brasil (o time gaúcho foi eliminado pelo CSA na terceira fase) e duas pela Copa Sul-Americana (eliminado pelo Alianza Lima, do Peru, nos playoffs). O lateral está suspenso do próximo jogo do Tricolor gaúcho, contra o São Paulo, em Porto Alegre, dia 16, pela 28ª rodada do Brasileirão.

No Cruzeiro, Marlon teve bom início, mas não manteve desempenho nesta temporada

Pelo Cruzeiro, Marlon disputou 103 jogos, marcou quatro gols e deu sete assistências. Ele chegou à Toca da Raposa em 2023, vindo do Ankaragücü, da Turquia. Desde o início, foi titular absoluto, com 42 jogos disputados naquele ano, três gols e três assistências. Em 2024, quando renovou contrato até o fim de 2026, o desempenho do lateral caiu: foram 52 jogos, um gol e quatro assistências.

Marlon disputou 100 jogos pelo Cruzeiro. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Marlon disputou 103 jogos pelo Cruzeiro, desde 2023. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Nesta temporada, Marlon perdeu a condição de titular para o jovem Kaiki, após a saída do técnico Fernando Diniz. Na semifinal do Mineiro, contra o América, o lateral desperdiçou uma cobrança de pênalti na disputa que eliminou o Cruzeiro, e a cobrança da torcida cruzeirense aumentou.

O jogador chegou a disputar uma partida no Brasileirão com a camisa celeste, a derrota por 3 a 0 para o Internacional, no Beira-Rio, na segunda rodada, substituindo Kaiki, mas em seguida foi negociado com o Grêmio.

