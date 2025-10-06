Ex-Palmeiras e Grêmio é anunciado como novo técnico

O ex-atacante Lucas Barrios retorna ao Sportivo Luqueño, do Paraguai, desta vez para assumir o cargo de treinador do time principal. Barrios sucede Julio César Cáceres no comando de um elenco que vinha sendo afetado por uma sequência de maus resultados. O clube auriazul utilizou suas redes sociais para anunciar e dar as boas-vindas ao novo técnico.

Tradução: Damos as boas-vindas a Lucas Barrios, novo diretor técnico do nosso elenco principal. Com sua liderança e conhecimento, inicia-se uma nova etapa na história do Kure Luque. Que seja com sucessos, Lucas!

Lucas Barrios no Luqueño

Aos 40 anos, esta será a primeira experiência de Barrios como treinador. O ex-atacante, que teve passagens por clubes brasileiros, fará sua estreia neste domingo, contra o Nacional, em partida válida pela 16ª rodada do Clausura do Campeonato Paraguaio 2025.

O Sportivo Luqueño enfrenta uma temporada irregular. O time teve um bom início, mas, após uma sequência de maus resultados, viu seu desempenho cair. Atualmente, o clube busca somar pontos para melhorar sua posição na tabela de promedios, onde deve voltar a protagonizar a luta pela permanência na próxima temporada, em 2026.

Passagem de Lucas Barrios no Brasil

Com passagens no Borussia Dortmund, Lucas Barrios chegou ao futebol brasileiro em 2015, para vestir a camisa do Palmeiras. No clube paulista, logo no primeiro ano, Barrios foi titular na campanha do título da Copa do Brasil, contra o Santos, com três gols e uma assistência na caminhada ao título. Em 2016, completou a passagem pelo Alviverde com a conquista do Campeonato Brasileiro. No total, Lucas marcou 13 gols, três assistências, em 44 jogos.

Em 2017, Lucas Barrios se mudou ao Grêmio, onde ficou em apenas um ano, mas o que foi o suficiente para fazer parte da campanha da Copa Libertadores, com seis gols e duas assistências na campanha. No total, o atacante teve 45 jogos, com 22 participações diretas em gol (19G/3A).

