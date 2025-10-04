Jogador do Grêmio desabafa contra arbitragem e manda recado à CBF: ‘Roubado’

Lateral-esquerdo do Grêmio, Marlon desabafou após a derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino, neste sábado (4), em Bragança, pela 27ª rodada do Brasileirão. O jogador, em entrevista após a partida, soltou o verbo contra a arbitragem e criticou a organização do Brasileirão por parte da CBF.

Marlon, antes mesmo de iniciar a entrevista, discutiu com um jogador do Bragantino e mostrou-se muito irritado. Ao falar com o "Premiere", foi direto e citou até mesmo provável punição pelos protestos.

— O Grêmio está sendo roubado desde que começou o campeonato. Esse pênalti que foi marcado para o Grêmio foi uma baixaria. A bola desvia no meu peito e foi para fora. A expulsão do Kannemann marca um jogada que não existe porque já está bravo com ele do jogo passado. Pode tirar, por baixo uns 16, 17 pontos do Grêmio na competição. Outras equipes já foram prejudicadas. Na próxima rodada, o Bragantino vai ser prejudicado. Eles são tendenciosos — disse Marlon.

— A gente joga numa liga onde a confederação não dá suporte nenhum para os árbitros, Não tem credibilidade com os próprios clubes. Não tem receio de ser punido, eu tenho que brigar pela minha instituição. CBF, profissionalize seus árbitros, melhore o seu produto. Não tem mais condições de jogar assim — completou.

Em campo, o Grêmio teve a expulsão do zagueiro Kannemann e um pênalti marcado contra nos últimos minutos, que foi convertido por Jhon Jhon. Marlon não poupou as palavras sobre a atuação do árbitro Lucas Casagrande (PR).

Grêmio reclamou da expulsao de Kannemann (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

— Esse pênalti que foi marcado hoje (sábado) aqui, o que aconteceu com o Grêmio, foi uma baixaria. Isso é sem tamanho, porque não tem critério nenhum. Eu estou com o braço colado. Se eu faço amplitude, a bola bate e volta para frente. A bola desvia no meu peito e vai para fora. Esse mesmo árbitro marcou uma falta contra a gente, no jogo com o Mirassol, que originou um gol. E o cara do Mirassol está em impedimento, ele vai no VAR e confirma. Na expulsão do Kannemann, ele marca uma jogada que não existe e expulsa o Kannemann, porque já está bravo com ele pelo jogo passado.

Com a derrota, o Grêmio ficou estacionado nos 33 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima Copa Sul-Americana. O próximo desafio do Imortal será contra o São Paulo, no dia 16, após a pausa para a Data Fifa.