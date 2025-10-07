Gabigol leiloa chuteira usada no jogo do Cruzeiro com o Flamengo

O atacante Gabigol está leiloando as chuteiras usadas no empate do Cruzeiro com o Flamengo por 0 a 0, no Maracanã, no dia 2, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o retorno do jogador ao estádio, no qual é o vice-artilheiro após a reforma para a Copa do Mundo de 2014, com 82 gols.

O leilão está sendo realizado em parceria com a Play For a Cause, plataforma especializada em leilões beneficentes, e toda a renda será destinada ao projeto Craque do Amanhã, que atende crianças entre 8 e 17 anos, oferecendo oportunidades por meio do esporte.

- É uma chuteira muito especial para mim, que usei em um momento marcante da minha história. Que ela possa agora ajudar muitas e muitas crianças – afirmou Gabigol.

O modelo, da marca Mizuno, parceira esportiva do jogador, foi produzido exclusivamente para a partida. A chuteira traz detalhes emocionais, como os nomes de familiares e um coração dividido entre as cores azul e vermelho — uma homenagem aos dois clubes marcantes na trajetória do atacante.

O leilão pode ser acessado por este link.

Gabigol entrou no jogo com o Flamengo quando o Cruzeiro estava com 10 jogadores

O retorno de Gabigol ao Maracanã, com a camisa do Cruzeiro, para enfrentar o ex-clube não foi como o atacante desejava. Gabigol entrou em campo somente aos 41 minutos do segundo tempo, no lugar de Kaio Jorge, mas teve pouca participação no jogo. Quando Gabigol entrou, a equipe já estava com 10 jogadores em campo, por causa da expulsão do lateral-direito William.

Com os acréscimos, Gabigol participou de 10 minutos no empate com o Flamengo, e recebeu um cartão amarelo, após dar um bico na bola depois de uma marcação de falta no meio-campo.