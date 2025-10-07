Gabigol comemora números positivos pelo Cruzeiro no Brasileirão

Autor do gol de empate do Cruzeiro contra o Sport, domingo (5), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Gabigol repostou uma publicação da plataforma de estatísticas do futebol Sofascore que mostra os números positivos do jogador na temporada. O agente de Gabigol, Fabinho Santos, também aproveitou a publicação para provocar os críticos.

Gabigol reagiu com um emoji de risos à publicação do Sofascore que aponta que o atacante é o jogador do Cruzeiro que menos precisa de minutos para ter participação direta em gols no Campeonato Brasileiro: um gol ou assistência a cada 87 minutos jogados.

Nos stories do Instagram, Fabinho Santos postou os números com a legenda: “Invejosos vão dizer que é fake news kkkk”.

Veja os números divulgados pelo Sofascore:

21 jogos (5 titular) 6 gols 2 assistências 8 participações em gols 87 minutos para participar de gol 28 finalizações (14 no gol) 67% conversão de grandes chances 10 passes decisivos

Gols de Gabigol garantiram sete pontos para o Cruzeiro no Brasileirão

Gabigol, que participou de 21 dos 27 jogos do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, mas apenas cinco deles como titular, com seis gols e duas assistências, também tem-se destacado pela importância para a conquista de pontos pela equipe.

O gol do empate por 1 a 1 com o Sport garantiu o sétimo ponto com participação direta de Gabigol para o Cruzeiro no Brasileirão. Anteriormente, o atacante já havia marcado o gol das vitórias sobre Mirassol e Flamengo, no Mineirão, e Bahia, na Arena Fonte Nova, todas por 2 a 1.

Somente os outros dois gols feitos por Gabigol no Brasileirão, ambos na goleada por 4 a 0 sobre o Juventude, no Mineirão, não tiveram influência direta na pontuação conquistada pelo Cruzeiro.

Após a partida de domingo (5), Gabigol disse que considera que vive um bom momento no Cruzeiro, apesar de não ser titular da equipe:

- Acho que sim. É só ver os números, os gols, as assistências. Poucos atacantes que jogam como titular têm 13 gols no ano. Continuo buscando meu espaço e buscando minutos – afirmou o atacante, que deixou de contar o gol que marcou no amistoso com o Red Bull Bragantino, em amistoso antes do Campeonato Brasileiro.