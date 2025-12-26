Fluminense sonda meia Alan Patrick, do Internacional para 2026
Alan Patrick estaria na mira do Tricolor para a temporada de 2026
Apesar da temporada irregular, o interesse pelos jogadores do Internacional continua movimentando o mercado. Agora a informação envolve o principal nome do Beira-Rio. O empresário do meia Alan Patrick foi sondado pelo Fluminense. Pelo que apurou o Lance!, o Tricolor teria interesse em contar com o camisa 10 para a temporada de 2026, porém, ainda não procurou oficialmente o Colorado. O jogador e o Alvirrubro renovaram recentemente o contrato, ampliado até 2027.
Empresário de Alan Patrick foi sondado
Pelas informações obtidas pela reportagem, o Tricolor entrou em contato com o empresário André Cury. A conversa não teria passado de sondagem, com objetivo de saber condições para montar uma possível proposta. O negócio, contudo, não seria fácil.
É que Alan Patrick e Inter renovaram recentemente o contrato, ampliando o vínculo por mais um ano, de dezembro de 2026 para dezembro de 2027. Além disso, o salário do 10 recebeu um reajuste. Ao mesmo tempo, qualquer negociação dependerá de aval do técnico Paulo Pezzolano, que está analisando o elenco.
Camisa 10 foi o principal nome do Inter
Além dos 21 gols na temporada, o meia foi responsável pela maioria das ações ofensivas do Alvirrubro no Brasileirão. Segundo levantamento do DataFut, o atleta criou uma centena – assim mesmo, redondo: 100. Cem! – de chances para a equipe durante a competição. O dado coloca o meia de 34 anos na liderança dessa estatística no Nacional.
Números do 10
Em 2025
- 51 jogos
- 21 gols
- 13 assistências
No Inter
- 239 jogos
- 60 gols
- 41 assistências
