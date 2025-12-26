menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Fluminense sonda meia Alan Patrick, do Internacional para 2026

Alan Patrick estaria na mira do Tricolor para a temporada de 2026

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Porto Alegre (RS)
Dia 26/12/2025
15:03
Atualizado há 0 minutos
Internacional x Atlético Nacional-COL - Alan Patrick comemora gol (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
imagem cameraAlan Patrick comemora gol na Libertadores (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
  Matéria
  • Mais Notícias

Apesar da temporada irregular, o interesse pelos jogadores do Internacional continua movimentando o mercado. Agora a informação envolve o principal nome do Beira-Rio. O empresário do meia Alan Patrick foi sondado pelo Fluminense. Pelo que apurou o Lance!, o Tricolor teria interesse em contar com o camisa 10 para a temporada de 2026, porém, ainda não procurou oficialmente o Colorado. O jogador e o Alvirrubro renovaram recentemente o contrato, ampliado até 2027.

Relacionadas

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Além de ter marcado 21 gols na temporada, 11 deles no Campeonato Brasileiro, o camisa 10 vermelho foi responsável pela maioria das ações ofensivas do Alvirrubro na competição.

Empresário de Alan Patrick foi sondado

Pelas informações obtidas pela reportagem, o Tricolor entrou em contato com o empresário André Cury. A conversa não teria passado de sondagem, com objetivo de saber condições para montar uma possível proposta. O negócio, contudo, não seria fácil.

É que Alan Patrick e Inter renovaram recentemente o contrato, ampliando o vínculo por mais um ano, de dezembro de 2026 para dezembro de 2027. Além disso, o salário do 10 recebeu um reajuste. Ao mesmo tempo, qualquer negociação dependerá de aval do técnico Paulo Pezzolano, que está analisando o elenco.

Camisa 10 foi o principal nome do Inter

Além dos 21 gols na temporada, o meia foi responsável pela maioria das ações ofensivas do Alvirrubro no Brasileirão. Segundo levantamento do DataFut, o atleta criou uma centena – assim mesmo, redondo: 100. Cem! – de chances para a equipe durante a competição. O dado coloca o meia de 34 anos na liderança dessa estatística no Nacional.

Números do 10

Em 2025

  1. 51 jogos
  2. 21 gols
  3. 13 assistências

No Inter

  1. 239 jogos
  2. 60 gols
  3. 41 assistências
Alan Patrick, meia do Internacional
Alan Patrick cobra pênalti contra o Bragantino (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

  Matéria
  • Mais Notícias