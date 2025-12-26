Fluminense sonda meia Alan Patrick, do Internacional para 2026

Apesar da temporada irregular, o interesse pelos jogadores do Internacional continua movimentando o mercado. Agora a informação envolve o principal nome do Beira-Rio. O empresário do meia Alan Patrick foi sondado pelo Fluminense. Pelo que apurou o Lance!, o Tricolor teria interesse em contar com o camisa 10 para a temporada de 2026, porém, ainda não procurou oficialmente o Colorado. O jogador e o Alvirrubro renovaram recentemente o contrato, ampliado até 2027.

Além de ter marcado 21 gols na temporada, 11 deles no Campeonato Brasileiro, o camisa 10 vermelho foi responsável pela maioria das ações ofensivas do Alvirrubro na competição.

Empresário de Alan Patrick foi sondado

Pelas informações obtidas pela reportagem, o Tricolor entrou em contato com o empresário André Cury. A conversa não teria passado de sondagem, com objetivo de saber condições para montar uma possível proposta. O negócio, contudo, não seria fácil.

É que Alan Patrick e Inter renovaram recentemente o contrato, ampliando o vínculo por mais um ano, de dezembro de 2026 para dezembro de 2027. Além disso, o salário do 10 recebeu um reajuste. Ao mesmo tempo, qualquer negociação dependerá de aval do técnico Paulo Pezzolano, que está analisando o elenco.

Camisa 10 foi o principal nome do Inter

Além dos 21 gols na temporada, o meia foi responsável pela maioria das ações ofensivas do Alvirrubro no Brasileirão. Segundo levantamento do DataFut, o atleta criou uma centena – assim mesmo, redondo: 100. Cem! – de chances para a equipe durante a competição. O dado coloca o meia de 34 anos na liderança dessa estatística no Nacional.

Números do 10

Em 2025

51 jogos 21 gols 13 assistências

No Inter

239 jogos 60 gols 41 assistências